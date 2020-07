A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vem intensificando a utilização de cães farejadores no combate ao tráfico de drogas desde o início de 2019 e o trabalho parece estar surtindo efeito. Só nos primeiros cinco meses deste ano, os cães auxiliaram na apreensão de 2,5 toneladas de entorpecentes, volume equivalente à soma das apreensões com atuação dos animais em 2018 e 2019, que também foi de cerca de 2,5 toneladas.

De acordo com a PCPR, esse salto de efetividade ajuda a trazer mais visibilidade às operações com cães, que passaram a ser muito mais acionados para prestar apoio a outras forças de segurança, entre federais, estaduais e municipais. Ainda conforme a PCPR, os resultados mais expressivos das operações com cães foram impulsionados pelo planejamento estratégico do ano passado.

A polícia diz que um dos fatores relevantes para aumento das apreensões de drogas deve-se a melhorias feitas na infraestrutura ofertada para adaptar a participação dos cachorros nos trabalhos policiais. Novas viaturas com espaço especial para transportar os animais durante as ações possibilitam que eles fiquem confortáveis e, consequentemente, mais tempo nas ruas.

A PCPR possui 18 cães policiais – 14 deles em atuação e quatro em treinamento. As raças variam entre pastor holandês, labrador e bloodhound. Eles são escolhidos em ninhadas geradas no local ou comprados, quando adultos, de espaços especializados.

Os cães são treinados para encontrar drogas e armas através do faro, além de localizar cadáveres e capturar fugitivos durante operações policiais. Os cachorros passam por treinamentos diários que ajudam no aperfeiçoamento e permitem que estejam aptos para trabalhar em ações em combate ao tráfico de drogas.

No preparo feito por policiais civis os animais são ensinados através de técnicas de adestramento a encontrar odores específicos, seja de pessoas ou substâncias ilícitas.

Durante o processo, os profissionais ensinam como o cão deve agir em uma operação – ele entende que o cheiro que deve detectar trará uma recompensa. A partir do momento em que identifica o odor, passa a fazer o movimento ensinado pelo adestrador para mostrar que há algo no local.

A PCPR também explica que os policiais civis que auxiliam nestes treinamentos estão em processo constante de capacitação e atualização, participando de cursos e palestras com o objetivo de melhorar cada vez mais o desempenho.