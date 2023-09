Eleição para conselheiros tutelares de Curitiba: veja onde votar!

Outubro é mês tradicional das eleições no Brasil, e em 2023, a urna aguarda os eleitores para votar na escolha dos conselheiros tutelares. Em Curitiba, são de 156 candidatos habilitados para o pleito, mas 154 participarão da disputa para preencher as 50 vagas de conselheiros titulares e seus suplentes, distribuídas nas dez regionais da cidade.

Podem votar todos os cidadãos com 16 anos ou mais e que possuam título de eleitor em situação regular. Cada eleitor poderá optar um único candidato para conselheiro, com a escolha sendo livre. O candidato deve pertencer à regional onde o cidadão reside e irá votar.

A eleição ocorrerá em dez locais, um em cada regional da cidade, das 8h às 17h. Haverá 298 seções de votação e todas as urnas estarão localizadas em escolas da rede municipal de ensino para facilitar o acesso da população interessada em votar. O processo usará urnas eletrônicas, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Esses conselheiros possuem um grande desafio de enfrentar a negligência, a violência e até a exploração sexual contra crianças e adolescentes. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, os conselhos tutelares de Curitiba registraram 15.524 casos de violação de direitos dessa população, com a maioria, 9.351, relacionados à falta de convivência familiar e comunitária.

Bairro Novo

CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho

Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 – Sítio Cercado

Regional Boa Vista

Escola Municipal Ricardo Krieger

Rua Maria Geronasso do Rosário, 259 – Boa Vista

Regional Boqueirão

Escola Nossa Senhora do Carmo

Rua Carlos de Laet, 4.130 – Boqueirão

Regional Cajuru

Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva

Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru

Regional CIC

Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Rua Davi Xavier da Silva, 841 – Vila Nossa Sra. da Luz

Regional Matriz

Escola Municipal Professor Brandão

Rua João Gualberto, 953 – Alto da Glória

Regional Pinheirinho

Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira

Rua Leon Nicolas, s/nº – Pinheirinho

Regional Portão

Escola Municipal Papa João XXIII

Rua Itacolomi, 700 – Portão

Regional Santa Felicidade

Escola Municipal dos Vinhedos

Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade

Regional Tatuquara

Escola Municipal Maria Ienkot Zeglin

Rua Pres. João Goulart, 1.605 – Tatuquara

