Eduardo Pimentel define vereadores aliados para representar prefeitura

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, definiu na segunda-feira (06), em reunião no gabinete, os nomes dos três vereadores para compor a liderança do Executivo Municipal na Câmara de Vereadores (CMC).

Ex-presidente da CMC, o vereador Serginho do Posto (PSD) foi escolhido para a função de líder do prefeito na Casa Legislativa. O vereador Jasson Goulart (Republicanos) é o primeiro vice-líder e a vereadora Rafaela Lupion (PSD) a segunda vice-líder.

A liderança de governo na Câmara é a função dada a um vereador, geralmente escolhido pelo prefeito, para representar seus interesses nas discussões do Legislativo. O líder norteia a discussão e a votação de projetos, além de participar de articulações políticas entre os dois Poderes (Executivo e Legislativo).

“Acabei de definir, acompanhado do meu secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, os meus líderes na Câmara, quem vai defender a Prefeitura, cuidar da base e do encaminhamento dos projetos para a gente conduzir Curitiba nos próximos quatro anos”, disse Pimentel.

“O meu líder será o vereador Serginho do Posto, ex-presidente da Câmara, começando o sexto mandato de vereador com muito trabalho. O primeiro vice-líder, Jasson Goulart, foi o vereador mais votado de Curitiba na última eleição, com mais de 20 mil votos. E a segunda vice-líder, pela primeira vez na história, será uma mulher, a vereadora Rafaela Lupion, do PSD, meu partido”, complementou.