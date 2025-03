Dupla suspeita de roubar sorveteria na Grande Curitiba morre em confronto com Rone

Dois homens suspeitos de estarem envolvidos em roubos em cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) morreram durante um confronto com uma equipe do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) na tarde desta terça-feira (25). A situação ocorreu por volta das 17 horas, no bairro Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais.

De acordo com informações do tenente-coronel e comandante do BPRONE, João Roberto das Graças Galeto Alves, por volta das 7 horas desta terça, quatro homens tentaram roubar o dono de uma joalheria em Pinhais, na RMC. Os criminosos estavam em um Volkswagen Polo com placas adulteradas.

Entretanto, o grupo não conseguiu cometer o crime e saiu da região do bairro Pineville. Alves explica que durante levantamentos do serviço de inteligência foi verificado que os suspeitos deixaram o Polo e embarcaram em um Nissan Tiida, também com placas adulteradas.

Com o segundo veículo o grupo foi até São José dos Pinhais, na RMC, passando o dia percorrendo o município. De acordo com o tenente-coronel, por volta das 16 horas, eles roubaram uma sorveteria na cidade.

Na ocorrência desse crime, equipes da RONE começaram a perseguir os criminosos. Durante a fuga, dois suspeitos entraram com o veículo em um condomínio residencial. Segundo a polícia, eles não acataram as ordens e foram baleados em confronto. Um dos homens morreu no carro. Já o segundo foi baleado dentro de um apartamento, não resistiu aos ferimentos e também morreu no local.

Duas armas de fogo foram apreendidas em posse dos suspeitos. Equipes da Polícia Científica e Polícia Civil foram acionadas para realizarem os levantamentos periciais no local.