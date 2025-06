Dupla suspeita de furtos é presa após perseguição com helicóptero na BR-277

Na tarde deste sábado (07), uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) resultou na prisão de uma dupla suspeita de cometer vários furtos na região da Grande Curitiba.

A aeronave Falcão 12, que realizava radiopatrulhamento em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi acionada após a identificação de um carro suspeito na BR-277, na pista sentido Curitiba. O veículo estaria ligado a diversos furtos.

Com o apoio aéreo, equipes da polícia em solo conseguiram realizar o acompanhamento tático do veículo. A abordagem foi efetuada nas proximidades do Contorno Leste de Curitiba por policiais do 29º BPM. Assista:

Vídeo: PMPR

Durante a revista, foram encontrados vários objetos de furtos recentes, como roupas, celulares e outros acessórios. Os dois homens que estavam no carro foram detidos no local e levados até a delegacia de São José dos Pinhais, juntamente com os itens furtados.