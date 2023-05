Dupla dá golpe, vende terreno de R$ 250 mil três vezes e é presa na RMC

A Polícia Civil (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 36 e 51 anos, por vender terreno com documentação falsa em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A propriedade, localizada na zona rural, foi anunciada pelo valor de R$ 250 mil. O terreno em questão pertence a uma terceira pessoa.

A prisão foi realizada na quarta-feira (26), mas informada pela PCPR nesta terça-feira (02).

Segundo o delegado Ademair Braga, os suspeitos aplicaram o golpe por pelo menos três vezes, em vítimas diferentes, usando documentos falsos da propriedade.

“Após recebermos o caso, nós fizemos contato com o suposto proprietário e marcamos uma visita. No local, os suspeitos apresentaram os documentos falsos. Os dois indivíduos foram presos em flagrante e durante abordagem, indicaram mais três, que teriam supostamente adquirido o imóvel”, explica o delegado.

A polícia instaurou um inquérito para apurar mais informações.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181, para o Disque-Denúncia.

