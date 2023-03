Dois cachorros morrem em incêndio residencial no bairro Hauer

Um incêndio residencial mobilizou dois caminhões do Corpo de Bombeiros no bairro Hauer, em Curitiba, nesta terça-feira (28). No início da tarde, vizinhos denunciaram o início do fogo, que segundo eles, teria começado por iniciativa do próprio morador. Dois cachorros foram mortos no incêndio.

A casa fica a Rua Carlos Essenfelder, esquina com Antônio Shiebel. Muita gente se reuniu para acompanhar o trabalho do fogo, que consumiu a residência rapidamente e passou a ameaçar casas vizinhas.