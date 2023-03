Tem dívidas ou nome sujo? A oportunidade para regularizar seus débitos pode estar no novo mutirão online de renegociação de dívidas do Procon-PR. A ação começa nesta quarta-feira (1º) e acontece ao longo de todo o mês de março exclusivamente pela internet, pela plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br. Participam bancos e instituições financeiras.

De acordo com Claudia Silvano, chefe do Procon-PR, essa é uma ação em rede, com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Procon-PR e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

“O objetivo é permitir que os consumidores que estejam endividados possam negociar seus débitos e seguir com um pouco mais de tranquilidade, saindo desta situação que causa tanto transtorno na vida de qualquer cidadão”, disse.

Como participar do mutirão

Para participar do mutirão online basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma www.consumidor.gov.br, para receber um login e senha. Em seguida, ele deve fazer o relato do seu problema e informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos.

Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

Claudia Silvano alerta que no momento do preenchimento do registro é imprescindível que o cidadão informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos participantes.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.

