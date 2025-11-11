Distribuição gratuita de mudas de árvores frutíferas; veja onde pegar a sua

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de novembro traz uma nova oportunidade para os curitibanos ajudarem a tornar a cidade mais verde e arborizada. A partir desta terça-feira (11/11), a Prefeitura de Curitiba vai distribuir 10 mil mudas de árvores nas Ruas da Cidadania, fortalecendo o programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba.

A primeira distribuição acontece nesta terça, desde às 9h, na Rua da Cidadania Fazendinha/Portão, localizada na Rua Carlos Klemtz, 1.700. Na quarta-feira (12/11), será a vez das regionais Pinheirinho e Boqueirão receberem as mudas.

Na quinta-feira (13/11), os moradores das regionais Bairro Novo, Boa Vista e Cajuru terão sua oportunidade. Já na sexta-feira (14/11), as entregas acontecem nas Ruas da Cidadania do Tatuquara, Santa Felicidade e Matriz.

Como pegar a sua?

Para garantir uma muda, o interessado precisa apresentar documento pessoal e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os cidadãos levem sacolas para transportar as mudas.

A exigência de documentação serve para cadastrar o destino das plantas, permitindo o controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Esses dados serão incorporados ao Hipervisor da Prefeitura, plataforma que compartilha dados públicos.

A infraestrutura verde traz benefícios como equilíbrio térmico e sequestro de gases do efeito estufa. O programa também integra as estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), tornando a cidade mais resiliente frente à emergência climática.

Vale lembrar que o plantio de árvores em vias públicas exige avaliação prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras podem causar problemas em calçadas e sinalização viária. Quem deseja plantar em ruas ou áreas públicas deve solicitar autorização pela Central 156.

Onde pegar uma muda de árvore

Terça-feira (11/11) – 9h

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão

Endereço: Rua Carlos Klemtz, 1.700

Quarta-feira (12/11) – 9h

Rua da Cidadania Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 2.033

Rua da Cidadania Boqueirão

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Quinta-feira (13/11) – 9h

Rua da Cidadania Bairro Novo – Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1.700

Rua da Cidadania Boa Vista – Endereço: Av. Paraná, 3.600

Rua da Cidadania Cajuru – Endereço: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Sexta-feira (14/11) – 9h

Rua da Cidadania Tatuquara – Endereço: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Rua da Cidadania Santa Felicidade – Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Rua da Cidadania Matriz – Endereço: Praça Rui Barbosa, 101

Terça-feira (18/11) – 9h

Regional CIC – Endereço: Rua Davi Xavier da Silva, 421