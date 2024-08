Disney Magic Run em Curitiba reuniu cerca de seis mil pessoas

O Paraná recebeu neste domingo (4) uma das maiores corridas de rua do Brasil, a Disney Magic Run. O palco foi Curitiba e teve a participação de cerca de 6 mil pessoas. O evento, que teve o apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, atraiu turistas de 148 municípios paranaenses e de 18 estados, com registros de inscrições oriundas de Portugal também. Os turistas representam quase metade do total de inscritos (mais de 43%).

Os percursos de corrida e caminhada aconteceram dentro do campus da Universidade Positivo, com receptivo montado no ViaSoft. Dentro desse espaço, o Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do governo estadual, atraiu centenas de pessoas, durante o fim de semana.

Mais de 500 pessoas levaram para casa uma lembrança em foto tendo como fundo atrativos turísticos, como Vila Velha (nos Campos Gerais), Cataratas do Iguaçu (em Foz do Iguaçu), o Centro Histórico de Curitiba e a linha de trem que leva turistas da Capital a Morretes, pela Serra do Mar.

Está foi a primeira vez que o Paraná sediou a corrida com os personagens mais famosos do mundo, evento que normalmente acontece em São Paulo. A família paulista de Mauricio Torti, inclusive a cachorrinha de estimação, veio a Curitiba para não perder a tradição de participar do evento e escolheram registrar uma foto com o fundo do Centro Histórico de Curitiba no estande do Viaje Paraná.

“Já conhecíamos Curitiba, que é uma cidade maravilhosa, mas dessa vez estamos hospedados aqui somente por causa da corrida”, disse Torti.

“Isso mostra que estamos no caminho certo, conseguindo colocar o Estado do Paraná em grandes eventos nacionais e internacionais. Temos o que mostrar e prontos para nos tornar destino turístico em diversos estilos”, destacou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, reforçou que a proposta de mostrar grandes atrativos turísticos em forma de registro fotográfico deixou nos participantes da corrida de rua aquele desejo de voltar ao Estado.

“Ao levar uma fotografia com o fundo das Cataratas do Iguaçu, do passeio de trem ou do parque Vila Velha e Curitiba desperta a vontade de quero mais e de vir novamente ao Paraná para visitar de perto essas paisagens maravilhosas, com serviços bem prestados ao turista”, destacou.

TURISTAS – Moradora de São Paulo, Amanda Ward aproveitou o fim de semana da corrida para conhecer pontos turísticos de Curitiba. “Conhecemos o Jardim Botânico, lugar fantástico, limpo e que não cobra entrada. Conhecemos também o Parque Tanguá e a Ópera de Arame e ficamos encantados com tudo”, afirmou.

Também paulista, mas moradora de Curitiba há muitos anos, Giane Tâmara, destaca o bom momento em que o Estado vive com o turismo. “Nós temos Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, a nossa Capital, todos com muitos atrativos fantásticos para se visitar. O Paraná está se tornando mesmo um destino do turismo no Brasil”, disse.

ESPORTE E SAÚDE – Com corrida e caminhada, o Disney Magic Run é a união do esporte e saúde com o turismo e o entretenimento. Os participantes são animados durante todos os percursos pelos personagens mais famosos do mundo.

Amante da corrida, o curitibano Michel Schelbauer conta que teve a oportunidade de participar de uma Disney Magic Run pela primeira vez porque ela aconteceu na capital paranaense.

“É um evento mágico mesmo, porque enquanto eu corria, a família aproveitava de outra forma. Outra coisa legal é que enquanto eu corria, já conheci uma pessoa que não é daqui, ficamos amigos, trocamos contato, muito legal isso”, disse.

“A Disney é algo muito distante para muitos e esses personagens estarem aqui, do nosso ladinho, é até uma obrigação nossa prestigiar esse evento que acontece pela primeira vez no sul do país”, lembrou o morador de Paranaguá, Gustavo Araújo.

A corrida teve início com a largada de participantes na categoria “PCD” (pessoas com deficiência). O aquecimento começou às 6h30, com a largada às 7h.

Os que caminharam se aqueceram às 7h e partiram às 7h30. O trajeto foi dentro do campus da Universidade e nas ruas próximas. No percurso de 5 km, a idade mínima foi de 15 anos, completados em 2024. Para a caminhada, foram aceitas inscrições a partir de 2 anos, completos em 2024.

A Disney Magic Run Curitiba contou com a apresentação da Caixa Econômica Federal, patrocínio da Universidade Positivo e Arlequim, e apoio do Colégio Positivo, ParkShoppingBarigüi, Vitao Alimentos, Viaje Paraná e Grupo RIC. A realização do evento é da AirPromo e da Global Vita Sports.