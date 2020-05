Sem carteira de habilitação e dirigindo um carro que somava quase R$ 16 mil em multas, um homem de 40 anos foi preso por guardas municipais na noite de domingo (10), em Curitiba, durante uma fiscalização de trânsito. O motorista infrator era procurado pelo crime de roubo agravado.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, a prisão foi realizada em conjunto com agentes de trânsito, nos arredores do Parque Barigui. Após a abordagem, o carro foi levado até o pátio da Superintendência de Trânsito (Setran) e o foragido conduzido para a Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC).

Irregularidades

O veículo conduzido pelo homem, um Ford Ka 2003 na cor prata, além de não estar licenciado – infração gravíssima, pelo artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – ainda tinha R$ 15.967,42 em débitos.

E o motorista, que era procurado pela Justiça, também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), outra infração de trânsito de natureza gravíssima, conforme o CTB.