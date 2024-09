Dia Nacional de Juventude promete atrair mais de 10 mil jovens pra Curitiba

No próximo sábado (28), Curitiba vai celebrar o Dia Nacional da Juventude. Um grande evento com 10 mil jovens no Colégio Marista Paranaense são esperados com a programação reunindo música, entretenimento, adoração e oração.

O “DNJ”, como é conhecido pelos participantes, vai ter em 2024 quatro Espaços (Palco Juventude, Espaço Radicalidade, Espaço Esperança e Espaço Santidade) e vai contar com a participação dos três bispos da Arquidiocese de Curitiba, o arcebispo Dom José Antonio Peruzzo, o bispo auxiliar Dom Reginei Modolo e bispo auxiliar Dom Adenis de Oliveira.

A data nacional é celebrada em outubro, mas em Curitiba, foi antecipada devido as agendas dos próprios jovens. “De outubro em diante os jovens estão focados em vestibulares, ENEM, concursos, semana de provas. Dessa maneira, antecipar o DNJ também é uma forma de prepará-los para esse período tão complexo para todo jovem. Graças a Deus, a cada ano podemos dizer que o sucesso do evento aumenta, pois são muitos os relatos e testemunhos do poder transformador do DNJ na vida de milhares”, diz padre Clayton Munhoz, assessor eclesiástico do Setor Juventude.

O evento é proposto para jovens de 13 a 26 anos, embora a entrada seja para todos. Haverá praça de alimentação terceirizada com mais de 10 opções de lanches, direcionamento espiritual, confissões e tenda de adoração durante todo o dia.

O DNJ em Curitiba faz parte do calendário anual da Arquidiocese de Curitiba. Em 2022 foram cerca de mil jovens reunidos na Paróquia São Cristóvão. Em 2023, o Santuário da Divina Misericórdia recebeu mais de 5 mil jovens. Para esse ano, a estrutura do Colégio Marista Paranaense, no bairro Batel, estima receber mais de 10 mil jovens.

Serviço:

DNJ – Dia Nacional da Juventude 2024 – Testemunhas da Esperança

Quando: 28 de setembro das 8h30 às 17h

Local: Colégio Marista Paranaense – Rua Bispo Dom José, 2674 – Seminário

Ingressos: R$ 17,00

Informações e Inscrições: www.arquidiocesedecuritiba.org.br/eventos