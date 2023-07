Dia dos Avós: Idosos de Lar em Curitiba recebem surpresa especial

Os idosos residentes do Lar Recanto do Tarumã, em Curitiba, receberam uma visita especial nesta quarta-feira (26), Dia dos Avós. Uma iniciativa do IBGPEX (Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão), apoiada pela área de gestão de pessoas do Grupo, realizou uma tarde de atividades de lazer, recreação e diversão para os vovôs e vovós do Lar.

Com música da orquestra Uninter, bingo e café com moda sertaneja, os residentes receberam homenagens nesta quarta. A ação faz parte do programa Voluntariado Uninter.com Amor, que tem como objetivo incentivar a cultura da doação, do voluntariado e da solidariedade entre os colaboradores do grupo Uninter.

A solidariedade para esse dia de festa começou há três meses, com toda a organização e a arrecadação a partir da doação voluntária dos colaboradores. Para cada R$ 1,00 doado pelos colaboradores, a Uninter dobrou a doação, o que possibilitou a compra dos itens da festa. “Conseguimos arrecadar o suficiente para fazer o lanche, comprar os brindes para o bingo com itens que os idosos adoram, como rádios recarregáveis, óculos de sol, relógios, chapéus. Organizar um evento para doar tempo e afeto é o principal, é nisso que acreditamos”, disse Rose Suzuki, Gerente do IBGPEX.

Há 15 anos o IBGPEX realiza ações com os colaboradores em datas especiais para incentivar a solidariedade e ajudar instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio da doação de brinquedos, alimentos, roupas e demais itens. O apoio do Grupo Uninter sempre ocorre em doações financeiras, apoio logístico e iniciativas que possam favorecer os eventos.

