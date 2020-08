Será retomado a partir de segunda-feira (24), após quatro meses, o atendimento presencial nas unidades do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) do estado. O serviço será presencialmente, mas com diversas restrições impostas pela pandemia de coronavírus. Muitos serviços ainda podem ser feitos online e prazos para transferências, primeira habilitação, renovação, entre outros, seguem prorrogados.

O Detran faz um pedido para que a população agende os atendimentos, evitando assim aglomerações. Porém, os horários disponibilizados para agendamento estarão bem mais restritos, como alternativa para manter o menor número de pessoas dentro da unidade, bem como a possibilidade de tempo para limpeza e assepsia do local entre os agendamentos.

“Pedimos para que os cidadãos tenham consciência e só agendem um serviço que necessitam com urgência. Até porque os prazos permanecerão prorrogados, então, não há pressa para agendar”, pediu o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita.

O agendamento pode ser feito pelo site do Detran-PR ou pelo telefone 0800 643 73 73.

Pandemia ainda em alta

Lembrando que pandemia segue no Paraná, que registrou 27 mortes nas últimas 24 horas, segundo boletim mais recebente. São, desde o começo da pandemia, 2.778 óbitos no Paraná causados pela doença.

O que pode ser feito online no Detran

– Renovação da CNH: a solicitação pode ser feita pela internet. A biometria e a foto – obrigatórias no processo de renovação – não serão exigidas. Como medida emergencial o Detran vai usar as informações já existentes no banco de dados.

– Emissão do licenciamento (CRLV): o documento do veículo também pode ser solicitado on-line. O motorista deve apresentar o CRLV-e (versão digital no celular) ou imprimir o documento em uma impressora comum. O documento está disponível no site do Detran, no portal PIA e, ainda, pelos aplicativos Detran Inteligente e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

– Serviços de infrações, como identificação de condutor, recurso de infrações para todas as instâncias, recurso para suspensão ou cassação da CNH podem ser feitos digitalmente, direto no portal.

– Permissão Internacional para Dirigir;

– Carteira Definitiva;

– Segunda via da CNH;

– Consulta informações do IPVA;

– Consulta Situação e Débitos do Veículo;

– Consulta Envio da CNH;

– Certidões de veículos;

– Reemissão de guias de CNH;

– Consultar status e pontuação na CNH.

Prazos seguem prorrogados

Os prazos referentes a transferências de veículos, processos para primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), e recursos de multas, suspensão e cassação permanecem prorrogados conforme a Resolução 782/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não sendo necessária a presença imediata nas unidades para regularização.

– Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 19 de fevereiro de 2020 fica com prazo indeterminado para renovação;

– Processos de primeira habilitação terão prazos estendidos para conclusão de 12 meses para 18 meses;

– Prazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;

– Prazos para apresentar defesa, indicação de condutor e recurso de multa, suspensão e cassação de CNH ficam interrompidos por tempo indeterminado.