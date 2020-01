Desde o início das obras de implantação da terceira faixa, em um trecho de 500 metros da Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, muito trânsito tem se formado no limite entre Pinhais em Curitiba. As obras começaram no sentido Curitiba e, para evitar maiores congestionamentos, a recomendação é evitar o trecho. Por hora, no momento de pico, são em média 3,6 mil veículos trafegando em cada sentido da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

No local o motorista encontra cones, placas, operários e máquinas trabalhando para a implantação da nova faixa. Foi preciso isolar uma das faixas, criando um gargalo no trânsito. Saiba como fugir deste congestionamento:

Quem vem de Pinhais, pela na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, pode acessar a Avenida Ayrton Senna da Silva e chegar em Curitiba pela Avenida Presidente Affonso Camargo.

Outro caminho alternativo sugerido pela Superintendência de Trânsito (Setran) é entrar na capital pela Rua José Veríssimo, através da Rua Mandaguaçu, em Pinhais, e virar à esquerda na Rua Konrad Adenauer, no bairro Tarumã.

O que vai mudar?

A obra tem um investimento de R$ 1 milhão e prevê a implantação da terceira faixa, além de novas galerias pluviais, terraplanagem, calçamento, acessibilidade, sinalização e semaforização. Os serviços no local devem durar até o dia 5 de maio e serão executados sempre entre às 9h e às 17h, no ponto de encontro da Avenida com a Rodovia João Leopoldo Jacomel, região entre Tarumã, Bairro Alto e Capão da Imbuia e no limite entre Curitiba e Pinhais, na região metropolitana.

Viaduto Triplo

O trecho em que acontece esta obra é praticamente oposto a um outro local da Avenida Victor Ferreira do Amaral que deverá passar por uma grande obra em breve. O viaduto do cruzamento da avenida com a Linha Verde receberá um investimento de R$ 47 milhões para ser transformado em um viaduto triplo. Veja como vai ficar a estrutura.