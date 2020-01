Grávida de nove meses, uma moradora da Rua Nair Schultz Helvig, no bairro Cachoeira, em Curitiba, está passando por um momento bastante difícil. Na última sexta-feira (10) a casa que a família aluga acabou completamente alagada com a forte chuva que atingiu a cidade. O resultado? Eles perderam muita coisa. Móveis, fraldas, roupas e tudo que estava praticamente pronto para a chegada do menino que está para nascer a qualquer momento.

Em conversa com a Tribuna do Paraná, Jaqueline Barros, de 21 anos, contou que na hora da chuva ela teve que correr para salvar as outras duas filhas, que estavam no banho. “A água foi subindo. Tive que tirar elas do banho e tentar salvar as coisas de casa. Infelizmente perdemos tudo e estamos morando com vizinhos”, disse a jovem.

A família agora precisa de fraldas e itens de bebê para repor o enxoval perdido. “Como moramos de aluguel, precisamos também alugar uma outra casa”, completou Jaqueline. Ela e o marido estão desempregados.

Jaqueline até tentou reutilizar os materiais atingidos, “mas estava tudo sujo, com cheiro de esgoto”, contou. A água passou de um metro dentro da casa. Veja imagens feitas pela família durante o temporal que alagou a residência:

Bora ajudar!

Quem quiser ajudar a família pode doar fraldar, itens para o enxoval ou depositar qualquer quantia na conta do marido de Jaqueline.

Jaqueline: (41) 99121-0742

Sting Jeyson de Souza

CPF: 086.784.159-16

Caixa Econômica Federal

Agência: 1565

Conta corrente: 00033202-3