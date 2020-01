A rede de farmácias Nissei está oferendo 200 vagas entre os estados do Paraná e Santa Catarina. As oportunidades são distribuídas entre as funções de farmacêuticos, balconistas e assistentes de caixa. Apenas no Paraná, são 178 vagas entre estas funções divididas entre Curitiba, região metropolitana e litoral.

Quem quiser concorrer a uma das vagas terá que entregar o currículo em qualquer unidade da farmácia, pelo cadastro no site da rede Nissei, ou ainda pelo e-mail da empresa (recrutamento@drogariasnissei.com.br). “Temos também oportunidades para farmacêutico plantonista em todas as regiões, além de vagas administrativas para trabalhar na sede da Nissei, em Colombo”, disse Regina Molinari, responsável pelo RH da Nissei.

Vagas de emprego na Nissei

Assistente 1 (Operador de Caixa)

*Curitiba, RMC e Litoral paranaense: 28 vagas

*SC – 15 VAGAS

*Interior do PR – 42 vagas

Assistente 2 (Balconista)

*Curitiba, RMC e Litoral paranaense: 27 VAGAS

*SC – 14 VAGAS

*Interior do PR – 21 vagas

Farmacêutico

*Curitiba, RMC e Litoral paranaense: 35 VAGAS

*SC – 02 VAGAS

*Interior do PR – 25 vagas