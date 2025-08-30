Desfile cívico altera trânsito e linhas de ônibus no Pinheirinho neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito informa que a Avenida Winston Churchill, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, será bloqueada neste domingo (31), entre as ruas José Rodrigues Pinheiro e Joaquim Simões, para a realização do desfile cívico-militar do Pinheirinho.

Monitores do Exército, guardas municipais e agentes de trânsito estarão no local para organizar o tráfego, que será bloqueado na Winston Churchill das 6h às 14h. O início do desfile está previsto para às 9h, com concentração na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033).

Moradores e comerciantes poderão acessar o local, fora do horário do desfile, mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento no fluxo de veículos na região do Pinherinho durante o evento, que deverá reunir 30 mil pessoas, somando espectadores e os mais de 6 mil participantes do desfile.

Desfile cívico

O desfile contará com a participação de 61 instituições educacionais, como Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei); escolas municipais; colégios estaduais e particulares; além de pelotões da Fundação de Ação Social (FAS), Fundação Cultural de Curitiba e das secretarias de Saúde e Esporte, Lazer e Juventude.

Também vão desfilar o Exército Brasileiro, as polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, associações comunitárias e entidades da sociedade civil, como o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 20 de Setembro e grupos de escoteiros e desbravadores (clube religioso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado para crianças e adolescentes), além da Banda Lyra Curitibana.

Desfile cívico no Pinheirinho afeta 26 linhas de ônibus

Vinte e seis linhas de ônibus terão desvios das 5h às 18h com o bloqueio da Avenida Winston Churchill, entre as ruas José Rodrigues Pinheiro e Joaquim Simões, para realização e desmontagem de estruturas do desfile. Confira as alterações AQUI.