Deputado propõe reconhecer Coritiba como patrimônio imaterial do Paraná

Um projeto de lei que reconhece o Coritiba Foot Ball Club como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

De autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), a proposta destaca que o clube, fundado em 12 de outubro de 1909, é o primeiro time de futebol do Paraná e um dos símbolos mais representativos da identidade esportiva e cultural dos paranaenses.

Na justificativa do projeto, o deputado relembra a relevância histórica e os feitos do “Coxa”, que acumula 39 títulos estaduais, sendo o maior campeão do Paraná, além de conquistas nacionais e internacionais que ajudaram a projetar o estado no cenário esportivo brasileiro e mundial.

O parlamentar cita, entre os marcos do clube, o título de Campeão Brasileiro de 1985, a Fita Azul Internacional de 1972, o Torneio do Povo de 1973, a Taça Akwaba de 1983, dois vice-campeonatos da Copa do Brasil em 2011 e 2012, e dois Campeonatos Brasileiros da Série B, conquistados nos anos de 2007 e 2010.

“O Coritiba representa mais que um time de futebol, é um patrimônio da cultura e da história do Paraná, que carrega valores, símbolos e tradições que fazem parte da nossa identidade”, afirma o deputado.

PL quer eternizar legado do clube

Anibelli Neto também destacou o aspecto afetivo que o clube desperta em gerações de torcedores e a importância de preservar a memória no âmbito oficial.

“Reconhecer o Coritiba como patrimônio imaterial é uma forma de eternizar sua contribuição para a cultura paranaense e valorizar sua história de mais de um século com o reconhecimento público e oficial dos Poderes constituídos do estado à identidade e formação do clube, lá do alto de tantas glórias”, defendeu.

Antes de ser votada em plenário, a proposta segue para análise nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa.