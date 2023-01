Depois que um morador de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, encontrar dois pés humanos numa rua da cidade na última quarta-feira (18), parte do corpo foi localizado nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil.

Trata-se de um homem de 53 anos, já identificado pela polícia. O tronco do corpo foi encontrado dentro de uma valeta enrolado numa coberta, a 150 metros de onde morava a vítima. Ainda há partes do corpo que não foram localizadas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Delegacia da Polícia Civil de Fazenda Rio Grande investiga o caso.

