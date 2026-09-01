Delegacia Cidadã de Colombo abre após 5 anos de atraso e obra quase dobra de valor

A 13ª Delegacia Cidadã do Paraná e a primeira unidade desse modelo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, começou a funcionar nesta segunda-feira (31). A unidade foi inaugurada cinco anos após a previsão inicial de entrega, marcada para 2021. A obra enfrentou uma série de atrasos, incluindo a rescisão do contrato de construção em 2023.

Localizada na Rua João Maria dos Santos, nº 320, no bairro Santa Terezinha, a unidade concentra serviços que antes eram prestados por duas delegacias, localizadas a cerca de 12 quilômetros de distância entre si, uma no Centro e outra na região do Alto Maracanã.

No local, são oferecidos serviços como emissão da Carteira de Identidade, atendimento especializado a mulheres, crianças, adolescentes e idosos, além de uma área de custódia imediata.

No âmbito da polícia judiciária, o local também contempla um novo fluxo de parlatórios, utilizados durante o reconhecimento de suspeitos pelas vítimas, além de salas destinadas a advogados e à Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), 53 servidores estão lotados na unidade.

A Delegacia Cidadã de Colombo é a primeira do município, que possui uma das maiores taxas de violência da Região Metropolitana de Curitiba. Em 2025, a cidade registrou taxa de 12,46 crimes violentos letais por 100 mil habitantes.

Além de Colombo e Curitiba, o modelo de Delegacia Cidadã está presente em Cianorte, Matinhos, Paranaguá, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Araucária, São José dos Pinhais, Cascavel, Guaíra e Maringá.

Obra custou quase o dobro do valor inicial

A construção da unidade foi viabilizada com R$ 6.679.531,14 do Tesouro do Estado. O prédio possui dois pavimentos e foi construído em um terreno de mais de 1,3 mil m². O contrato original foi firmado em dezembro de 2019, com investimento previsto de R$ 3.630.134,81 e entrega estimada para 2021. Na época, a obra contava com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em maio de 2021, a construção estava em fase avançada, com cerca de 70% de execução. O valor, porém, já havia subido para R$ 4,5 milhões em razão de reajustes e aditivos. Apesar do avanço inicial, o ritmo das obras desacelerou nos anos seguintes. Em 2023, quando 81% da obra estava concluída, o governo rescindiu unilateralmente o contrato após a empresa sofrer sanções por descumprimento do cronograma.

Um novo contrato foi firmado somente em 2025, no valor de R$ 3.256.598,16. As obras foram retomadas naquele ano. Em 7 de abril deste ano, um termo aditivo alterou o contrato para R$ 2.985.874,07, cerca de 8% abaixo do valor inicialmente previsto para essa segunda etapa.

Desde maio, a estrutura estava finalizada e aguardava apenas os trâmites administrativos para começar a funcionar. Além da documentação, a Sesp-PR investiu R$ 165 mil na mobília e na configuração da rede de computadores da unidade.

Além da nova delegacia de Colombo, outras três Delegacias Cidadãs estão em execução no Paraná, nos municípios de Assis Chateaubriand, Ivaiporã e Piraquara. Até o momento, nenhuma das três unidades em construção possui previsão oficial de abertura.