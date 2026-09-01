Pesquisa revela que 20% dos brasileiros sofreram golpes online em 2025

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (31) revelou que um em cada cinco brasileiros sofreu golpes pela internet com seus dados pessoais em 2025. O estudo, realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), ouviu 25 mil pessoas com 16 anos ou mais em todo o país. Além disso, 32% dos entrevistados relataram ter sofrido tentativas de fraude. As informações são do Cetic.br.

Os aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, foram o principal canal usado pelos criminosos, citados por 84% das vítimas. Em seguida, aparecem ligações telefônicas (79%), sites ou aplicativos falsos (71%), mensagens de SMS (71%), e-mail (69%) e redes sociais (67%).

As consequências vão além das perdas financeiras. O estresse emocional e o mal-estar foram relatados por 58% dos afetados. Já 48% das vítimas disseram ter perdido dinheiro próprio ou da família, além de perderem acesso a contas online.

O estudo também analisou o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) pelos brasileiros. Entre os usuários, 73% utilizam essas plataformas para trabalho ou estudo. No entanto, 52% já inseriram informações de saúde, como sintomas e exames, 50% enviaram fotos pessoais e 37% compartilharam dados cadastrais, como nome, endereço ou CPF.

Apesar do uso frequente, 66% dos usuários de IA afirmam estar preocupados com o tratamento dado às suas informações pelas empresas desenvolvedoras. No geral, 35% dos brasileiros estão muito preocupados ao fazer compras pela internet, enquanto 32% se preocupam ao acessar aplicativos bancários.