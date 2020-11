O governador Ratinho Junior (PSD) assinou na última semana, decreto que autoriza a transferência de gestão de 41 carceragens temporárias das delegacias para o Departamento Penitenciário (Depen) e o fechamento definitivo das carceragens de 15 municípios (ver lista abaixo).

Com isto, 3,3 mil detentos serão transferidos para todas as regiões do Paraná e os policiais civis poderão se dedicar integralmente ao trabalho de investigação e atendimento à população.

Segundo o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, Francisco Caricati, as transferências irão proporcionar benefícios ao preso e ao sistema penal. “Esse modelo irá permitir que o Depen possa fazer uma gestão mais ampla em relação a presos provisórios, o que envolve classificação e separação de perfis de presos, o que representa um grande avanço dentro da realidade do sistema penitenciário no Brasil”, relatou Caricati.

Além disto, a questão financeira também é impactada. O custo que antes pesava aos cofres da Polícia Civil agora passa para o Depen. O governador ainda reforçou que o Paraná tinha o maior número de presos em delegacias no Brasil. “Herdamos o maior número de presos em delegacias do País, mas aos poucos estamos solucionando essa questão. Temos quatro cadeias públicas em obras avançadas e aos poucos vamos liberando as carceragens de maneira definitiva. Enquanto isso a gestão dos presos, inclusive financeira, passa para o Depen, sem prejuízo das atividades da Polícia Civil junto à população”, afirmou Ratinho Junior.

O Depen já havia assumido 37 unidades no final de 2018. Com esse decreto, 78 carceragens e 9,4 mil presos que estavam sob custódia da Polícia Civil agora estão sob gestão do sistema penitenciário. Segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública, outros 1,5 mil presos ainda permanecerão sob a alçada da polícia judiciária.

Romulo Marinho Soares, secretário estadual da Segurança Pública, reforça que foi realizado um planejamento e a ideia que o trabalho venha a ser concluído até março de 2021. “Isso é fruto do trabalho feito no ano passado. Fizemos um diagnóstico das instituições e montamos um planejamento estratégico para resolver essa situação. Agora vamos intensificar os trabalhos e até março do ano que vem já estaremos com esse fluxo consolidado”, disse o secretário de segurança.

Transferências

Foram transferidas as gestões das carceragens de:

Alto Paraná,

Altônia,

Araucária,

Assis Chateaubriand,

Astorga,

Bandeirantes,

Cambé,

Campo Mourão,

Carlópolis,

Cidade Gaúcha,

Colombo,

Colorado,

Corbélia,

Dois Vizinhos,

Engenheiro Beltrão,

Faxinal,

Francisco Beltrão,

Goioerê,

Guaratuba,

Ibiporã,

Iporã,

Irati,

Ivaiporã,

Jaguapitã,

Jandaia do Sul,

Loanda,

Mandaguari,

Marialva,

Nova Esperança,

Nova Londrina,

Ortigueira,

Palotina,

Pitanga,

Prudentópolis,

Quedas do Iguaçu,

Reserva,

Ribeirão do Pinhal,

Santo Antônio do Sudoeste,

São Mateus do Sul,

Sertanópolis,

Wenceslau Braz.

Fechamentos

De acordo com o decreto, serão fechadas as carceragens das unidades de:

Catanduvas,

Cruzeiro do Oeste,

Curiúva,

Formosa do Oeste,

Terra Rica,

Imbituva,

Iretama,

Piraí do Sul,

Ribeirão Claro,

Santa Fé,

São Jerônimo da Serra,

São Miguel do Iguaçu,

Ubiratã,

Santa Helena.

Matelândia.

Os presos das quatro últimas localidades serão transferidos para a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, na região Oeste, assim que a obra estiver finalizada. De acordo com a Paraná Edificações, a nova ala está 99% concluída. Restam apenas a vistoria final do Corpo de Bombeiros, conexão com a rede elétrica e finalização da parte documental.

A unidade vai dobrar de capacidade, passando das atuais 468 vagas para 969, acréscimo de 501 lugares. Esse novo espaço engloba três módulos para 167 pessoas cada. O investimento foi de R$ 11,55 milhões. O pavilhão fica do outro lado da Avenida Mercúrio e é tratado internamente como uma unidade nova, pelo tamanho e características.

Paraná tem quatro cadeias públicas em obras

Quatro cadeias públicas estão em obras no Estado, em Guaíra, Foz do Iguaçu, Londrina e Ponta Grossa. O investimento é de R$ 70 milhões, a maior parte dos recursos de um convênio com o governo federal, com contrapartida do Tesouro Estadual. Quando concluídas, nos próximos anos, serão em torno de 7 mil novas vagas atendendo presos provisórios e condenados.

Há em construção, ainda, o Centro de Integração Social Piraquara e a Casa de Custódia de Umuarama, e novas estruturas na Casa de Custódia de Piraquara, na Penitenciária Estadual de Piraquara I, na Penitenciária Estadual de Piraquara II e na Penitenciária Industrial de Cascavel.