Começa nessa sexta-feira (22) a programação oficial de Natal de Curitiba, com a inauguração da iluminação das 25 árvores de Natal espalhadas pela cidade. Além das atrações já conhecidas durante o período natalino na capital paranaense, como o Natal da Família Moletta, no Umbará, a grande expectativa é pela abertura do Carrossel do Passeio Público, nesse domingo (24).

Conforme a prefeitura, são 15 árvores decoradas, com até 22 metros de altura, no Parque Barigui, na Rua XV de Novembro, no Passeio Público, no Jardim Botânico, na Praça João Cândido – Ruínas do São Francisco e Belvedere –, no Memorial de Curitiba, no Centro Cívico, no Bosque Alemão, no Parque Tanguá, no Asilo São Vicente de Paulo, no Parque Bacacheri, no Terminal Santa Cândida, em Santa Felicidade, no Mercado Municipal e na Igreja do Perpétuo Socorro. Além dessas, as dez regionais de Curitiba também vão receber árvores, com 6,5 metros de altura, nas Ruas da Cidadania.

Programação do final de semana

No sábado (23), além da feirinha de Praça Osório, abre também a Feira Weihnachtsmarkt, do Goethe-Institut, na Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, 33, no Alto da XV. Serão vendidos enfeites, calendários e outros produtos, nacionais e importados, tipicamente alemães. Destaque para os doces natalinos. O evento funciona das 9h às 12h e das 14h às 16h nesse sábado.

Às 18h30 de sábado, a Basílica de Curitiba recebe a primeira apresentação da Orquestra Instituto Grupo Pão de Açúcar, com repertório que vai incluir grandes sucessos de Tim Maia. Também no sábado, a partir das 20h, acontece o Grande Concerto de Natal Ucraniano, no Clube Poltava. A sede fica na Rua Pará, 1035, no Água Verde. A entrada custa R$ 25.

+ Fábrica de bolachas artesanais em Curitiba tem receita da vó e tradição do Natal

No domingo (24), às 10h, acontece a segunda apresentação da Orquestra Instituto Grupo Pão de Açúcar, desta vez na Capela Santa Maria, que fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273, no Centro. A programação de final de semana termina com o Natal do Passeio, que tem atividades das 16h às 18h30, além do Espetáculo Natal dos Brinquedos na Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel, às 16h.