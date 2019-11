Uma das principais atrações do Natal de Curitiba volta a receber o público neste sábado (23). A Rua Iluminada da Família Moletta, no bairro Umbará, acende suas lâmpadas a partir das 19h30. Para este ano, a expectativa é de que a decoração chegue a mais de um milhão de lâmpadas para iluminar os 250 m de extensão da rua ao lado do trecho final da Rua Nicola Pellanda, onde residem diversos integrantes da família de origem italiana.

Neste ano, a Rua da Família Moletta ainda terá duas novidades: um mirante e um Papai Noel gigante logo na entrada. Completam as atrações um presépio e a praça de alimentação.

Ao longo do trajeto iluminado, todas as casas da família participam da decoração e a cada ano buscam trazer algumas diferenças no que foi feito antes. Além das dez casas decoradas, toda a pequena rua sem saída, perpendicular a Nicola Pellanda, recebe iluminação e forma uma espécie de teto iluminado, criado com fios de luz conectados aos postes. O visitante tem a impressão que está andando em um túnel de luz.

“Em relação ao espaço, aumentamos bastante e estamos explorando áreas que nunca tínhamos explorado antes, como o mirante que fica no meio da mata”, adianta Liandra Moletta, uma das moradoras que ajuda a organizar a decoração. A passarela no final da rua com acesso a mata também foi iluminada.

Liandra ainda revela outra novidade: uma fábrica de brinquedos para a criançada. Já a casa do Papai Noel mudou de lugar, agora está bem no meio do bosque.

Em 2018, cerca de 50 mil pessoas passaram pela Rua Iluminada. Para este ano, a família espera pelo menos a mesma quantidade de gente.

Para ter acesso ao passeio, o visitante paga R$ 12 (inteira), R$ 6 (acima de 60 anos) e gratuito para crianças menores de 10 anos.

Serviço

Rua Iluminada da Família Moletta

Local: Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará

Data: De 23/11/2019 a 30/12/2019

Horário: 19h30 às 23h30