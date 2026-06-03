De fábrica de cerveja a polo cultural: Rebouças ganha mega complexo de R$ 296 milhões

O bairro Rebouças, em Curitiba, ganhará dois novos espaços culturais: uma extensão do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC) e o Museu da Comunicação e Inovação. Os dois novos museus farão parte da Fábrica de Ideias, um amplo projeto de engenharia e revitalização urbana que teve suas obras oficialmente autorizadas nesta quarta-feira (3). O empreendimento vai transformar a antiga fábrica da Brahma/Ambev em um polo que une cultura, inovação e tecnologia.

Com um investimento de R$ 296,5 milhões do Governo do Estado, o complexo ocupará um terreno de 50 mil metros quadrados e contará com 34 mil metros quadrados de área construída. O patrimônio histórico, classificado como Unidade de Interesse de Preservação, passará por um retrofit sustentável para modernizar suas estruturas internas, mantendo as fachadas originais para conectar o passado industrial ao futuro tecnológico da capital.

O projeto arquitetônico, doado pela Audi do Brasil e assinado pelo escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados, utilizará a técnica de retrofit sustentável para modernizar as instalações internas e manter as fachadas históricas da edificação, que é uma Unidade de Interesse de Preservação.

Além de se consolidar como um ambiente colaborativo para empresas de tecnologia, startups, instituições de pesquisa e escritórios governamentais, o espaço terá um forte componente cultural com a instalação de dois novos museus: uma extensão do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC) e o Museu da Comunicação e Inovação.

Foto: Divulgação/Ricardo Amaral Arquitetos Associados

Detalhes da obra e estrutura do complexo

O projeto será executado pelo Consórcio Inova Paraná, que venceu a licitação integrada e será responsável tanto pelos projetos quanto pela execução da obra. O prazo total de conclusão é de 24 meses, sendo os 6 primeiros meses dedicados aos projetos de engenharia e ao licenciamento, que envolvem a demolição de parte das estruturas e a recuperação das áreas existentes.

O complexo contará com as seguintes estruturas:

Prédio Corporativo: Um novo edifício contemporâneo de oito pavimentos que abrigará centros de pesquisa avançada, laboratórios de inovação aberta, sedes de startups e repartições governamentais.

Espaço de Inovação e Empreendedorismo: Áreas de coworking, incubadoras, aceleradoras e laboratórios tecnológicos voltados para inteligência artificial e gamificação.

Área Cultural e de Lazer: Além dos dois museus (MAC e Museu da Comunicação e Inovação), o local abrigará o Centro Cultural e Gastronômico Boulevard Alfred Agache.

Infraestrutura de Eventos: Um auditório moderno com capacidade para 250 pessoas sentadas.

Convivência e Arte: A Praça Integradora, um grande vão central aberto que conectará os setores de tecnologia e arte, além de muros decorados com painéis de grafite em homenagem a personalidades históricas como os engenheiros André e Antônio Rebouças e o físico César Lattes.

A reestruturação integrará soluções de eficiência energética, captação de recursos e total adequação às normas de acessibilidade, atuando também em sintonia com o Vale do Pinhão e o Pinhão Hub da Prefeitura de Curitiba.