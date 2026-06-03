Morre Thorin, urso-de-óculos do Zoológico de Curitiba. Espécie está ameaçada de extinção

O Zoológico de Curitiba comunicou a morte do urso-de-óculos Thorin. Única espécie de urso nativa da América do Sul, ele chegou a Curitiba em 2023, transferido do zoológico de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele morreu esta semana.

Um dos animais mais conhecidos dos visitantes, Thorin era acompanhado por biólogos e veterinários do município e contava com suporte da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Necrópsia preliminar realizada após a morte do urso revelou que ele tinha uma formação tumoral grande no estômago, quadro considerado grave e irrecuperável.

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”A Prefeitura de Curitiba e a equipe do Zoológico agradecem publicamente a dedicação de todos os profissionais envolvidos — incluindo o corpo clínico e acadêmico da UFPR — que não mediram esforços para garantir o bem-estar e o tratamento do urso durante sua permanência na instituição”, informou a prefeitura, em nota. “O Zoo reafirma seu compromisso histórico com a conservação de espécies ameaçadas e o cuidado técnico rigoroso com a fauna sob sua responsabilidade”, conclui o comunicado.

“Desde sua chegada ao Zoológico de Curitiba, ele encantou visitantes e ajudou a aproximar milhares de pessoas da importância da conservação da fauna”, registrou a Prefeitura de Curitiba por meio de suas redes sociais. “Sua presença marcou a história do Zoológico de Curitiba e seguirá viva na memória de quem teve a oportunidade de conhecê-lo”.

Os ursos-de-óculos, conhecido também como jukumari, urso-andino ou urso-de-lunetas, são a única espécie do animal do continente. Ameaçados de extinção devido à perda gradual de habitat, são encontrados com mais frequência na Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.