Curso gratuito forma guarda-vidas voluntários para atuar no verão no Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) se prepara para a temporada de verão e abre inscrições para o Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário. A formação prepara profissionais para atuar diretamente na prevenção de afogamentos e garantir a segurança de banhistas em rios, lagos e praias paranaenses.

Para participar, é preciso ter entre 18 e 50 anos, ensino médio completo, não apresentar antecedentes criminais e estar em dia com as obrigações eleitorais. O curso aceita brasileiros e estrangeiros residentes no país. Embora a formação seja gratuita, os participantes precisam arcar com gastos de deslocamento e hospedagem.

A seleção está sob responsabilidade da Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM) e oferece 128 vagas distribuídas estrategicamente entre o litoral e o interior do estado. Os candidatos podem escolher entre as modalidades de Águas Abertas e Águas Interiores, selecionando o local de preferência no momento da inscrição.

“Os guarda-vidas civis desempenham um papel fundamental na prevenção de afogamentos e no apoio direto às ações do Corpo de Bombeiros durante a temporada de verão. É um trabalho voluntário, mas de enorme relevância social, que ajuda a salvar vidas e fortalecer a cultura de segurança aquática em nosso estado”, destaca o capitão Luiz Henrique Vojciechovski, chefe da Seção de Concursos da ESBM.

A formação completa inclui aulas teóricas e práticas, seguidas de estágio supervisionado junto às unidades do CBMPR. Para a modalidade “Águas Abertas” e para as turmas de Morretes na modalidade “Águas Interiores”, serão 150 horas-aula. Já as turmas de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Umuarama terão uma carga de 80 horas-aula na modalidade “Águas Interiores”. O estágio complementar varia entre 120 e 300 horas, dependendo do polo escolhido.

Durante o período de estágio, os participantes recebem ajuda de custo conforme estabelecido no Decreto nº 11.366/2025, recentemente assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O documento atualizou os valores da diária do serviço voluntário, que agora pode chegar a R$ 330 por dia trabalhado, variando de acordo com a carga horária desempenhada.

Os guarda-vidas em formação atuam sempre sob supervisão de bombeiros militares, em postos específicos e viaturas de ronda do CBMPR, garantindo um trabalho padronizado e seguro durante toda a temporada.

Os testes e aulas acontecem em diferentes locais, conforme a modalidade escolhida. Para Águas Abertas, as atividades serão realizadas na Ilha do Mel e em Matinhos. Já para Águas Interiores, os polos ficam em Morretes, Foz do Iguaçu e Umuarama.

As inscrições são exclusivamente online. Para candidatos da Ilha do Mel, o prazo vai até 20 de outubro, enquanto para os demais polos as inscrições podem ser feitas até 31 de outubro, através do site oficial do Corpo de Bombeiros. A lista de aprovados será divulgada conforme cronograma do concurso.