O que os curitibanos querem ver como prioridade no orçamento de 2027?

Segurança, Saúde e Educação aparecem praticamente empatadas entre as áreas que os curitibanos consideram prioritárias para o orçamento municipal de 2027. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (4), pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC), após uma consulta pública que reuniu 9.262 participantes.

Segurança recebeu 3.558 indicações, enquanto Saúde teve 3.527 e Educação, 3.526. A diferença entre a primeira e a terceira colocada foi de apenas 32 votos.

A consulta foi realizada pela Câmara para ouvir a população sobre as prioridades para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, documento que estabelece como os recursos públicos do município serão distribuídos ao longo do próximo ano.

Consulta sobre orçamento de Curitiba bate recorde de participação

Com 9.262 participantes, a consulta pública alcançou o maior número de respostas desde que começou a ser realizada pela Câmara. Segundo a instituição, a participação cresceu 650% em comparação com a edição anterior.

O aumento foi associado a uma mobilização que envolveu diferentes estratégias, como busca ativa de participantes, publicidade institucional, escolas e entidades.

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Segurança, Saúde e Educação tiveram resultados muito próximos

A diferença pequena entre as três áreas mostra que elas concentraram praticamente o mesmo nível de interesse entre os participantes. Confira o resultado:

Segurança: 3.558 votos;

Saúde: 3.527 votos;

Educação: 3.526 votos.

A consulta faz parte da discussão do orçamento municipal de 2027 e permite que os moradores indiquem quais áreas consideram mais importantes para receber atenção do poder público.