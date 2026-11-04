Curitiba

O que os curitibanos querem ver como prioridade no orçamento de 2027?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/11/26 19h28
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Passeio Público, em Curitiba
A consulta faz parte da discussão do orçamento municipal de 2027. Foto: Prefeitura de Curitiba

Segurança, Saúde e Educação aparecem praticamente empatadas entre as áreas que os curitibanos consideram prioritárias para o orçamento municipal de 2027. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (4), pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC), após uma consulta pública que reuniu 9.262 participantes.

Segurança recebeu 3.558 indicações, enquanto Saúde teve 3.527 e Educação, 3.526. A diferença entre a primeira e a terceira colocada foi de apenas 32 votos.

A consulta foi realizada pela Câmara para ouvir a população sobre as prioridades para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, documento que estabelece como os recursos públicos do município serão distribuídos ao longo do próximo ano.

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Consulta sobre orçamento de Curitiba bate recorde de participação

Com 9.262 participantes, a consulta pública alcançou o maior número de respostas desde que começou a ser realizada pela Câmara. Segundo a instituição, a participação cresceu 650% em comparação com a edição anterior.

O aumento foi associado a uma mobilização que envolveu diferentes estratégias, como busca ativa de participantes, publicidade institucional, escolas e entidades.

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Segurança, Saúde e Educação tiveram resultados muito próximos

A diferença pequena entre as três áreas mostra que elas concentraram praticamente o mesmo nível de interesse entre os participantes. Confira o resultado:

  • Segurança: 3.558 votos;
  • Saúde: 3.527 votos;
  • Educação: 3.526 votos.

A consulta faz parte da discussão do orçamento municipal de 2027 e permite que os moradores indiquem quais áreas consideram mais importantes para receber atenção do poder público.

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