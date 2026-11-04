CNH gratuita no Paraná vai incluir categorias para caminhões e ônibus

Motoristas do Paraná que já possuem carteira de habilitação poderão ter a oportunidade de ampliar as possibilidades de trabalho por meio do CNH Social Profissionaliza Paraná. A nova modalidade do programa deve ter edital publicado nos próximos meses pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

A iniciativa será voltada a quem pretende adicionar as categorias C, para dirigir caminhões; D, para ônibus; ou E, para veículos com unidade acoplada. A proposta também prevê cursos especializados, como transporte escolar, transporte de passageiros e movimentação de produtos perigosos (MOPP).

Outra possibilidade é incluir a observação EAR na carteira, sigla para “Exerce Atividade Remunerada”, exigida de quem trabalha profissionalmente como motorista.

Quem poderá participar do CNH Social Profissionaliza Paraná?

O programa é uma extensão do CNH Social, criado em 2025 para facilitar o acesso à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para participar dos editais, é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo programa:

Ter renda familiar de até três salários mínimos;

Morar no Paraná há pelo menos 12 meses;

Residir no município onde o benefício será concedido;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Pessoas com restrição ao direito de dirigir, como habilitação suspensa ou cassada, não podem participar.

Programa já habilitou 278 paranaenses gratuitamente

No primeiro edital do CNH Social, 278 pessoas concluíram todas as etapas para obter a primeira habilitação sem custos. Segundo o balanço do Detran-PR, outras 2 mil pessoas ainda estão passando pelo processo. Desse total, 420 estão na etapa de exames médicos, 474 fazem exames teóricos e 1.041 estão na fase prática.

Os participantes estão distribuídos entre 183 autoescolas credenciadas pelo órgão.

Quando sai o edital do CNH Social Profissionaliza Paraná?

O Detran-PR prevê divulgar o edital da nova modalidade nos próximos meses. Diferentemente da primeira versão do programa, que atende quem busca a primeira habilitação, o CNH Social Profissionaliza Paraná será destinado a motoristas que já têm CNH e querem ampliar as categorias ou obter qualificações para atuar profissionalmente.

As informações sobre inscrições e regras serão divulgadas no site oficial e nas redes sociais do Detran-PR.