Curitibano que já dirigiu astros internacionais grava novo projeto com Luan Santana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Billie Eilish, Oasis, Alok e Fresno são alguns dos artistas e bandas com quem o diretor de cinema Gabriel Twardowski, de 29 anos, já trabalhou. De Curitiba para o mundo, literalmente devido à intensa rotina de turnês, o projeto mais recente em que Gabriel está envolvido é a gravação de um documentário sobre a preparação do DVD “Registro Histórico”, de Luan Santana, que será gravado na capital paranaense durante os shows desta sexta-feira (24/10) e sábado (25/10).

Atualmente, o curitibano dirige materiais para marcas e artistas conhecidos nacionalmente e internacionalmente. “Eu não fico só em uma área. Eu trabalho tanto com marcas, quanto com artistas. Nos últimos anos tem sido mais com artistas, dirigindo publicidade, clipe, documentário e vídeos em turnê”, explica.

Gabriel conta que a paixão pelo audiovisual começou ainda quando era criança, ao ver o irmão mais velho, Sérgio Twardowski, atuando na área. Foi acompanhando a sua inspiração em sets de produções que ele teve certeza do que queria para o futuro profissional. “Começou realmente a acontecer há 10 anos e aí não parei mais”, afirma.

+ Leia mais Há 10 anos, bom humor é segredo de vendedor que anima semáforo de Curitiba

Profissão glamourosa?

Formado em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Gabriel garante que, apesar das pessoas de fora do meio acharem que a rotina de um diretor é glamourosa, o trabalho exige muita abdicação.

Isso porque grande parte dos projetos em que o diretor está envolvido acontece na estrada, junto com os artistas. “A gente abre mão de muita coisa, como tempo com a família, vida social. A gente acaba vivendo a vida do próprio artista”, conta.

Gabriel exemplifica que somente com o cantor Alok ele já viajou para 30 países em sete anos. Porém, são viagens que se resumem a aeroportos, hotéis e locais de shows, com pouco tempo para passeios que estão fora do script.

Na época em que Gabriel estava iniciando a carreira, aos 19 anos, o irmão tentou convencê-lo a embarcar em um desafio diferente. Porém, o brilho nos olhos do curitibano para o audiovisual o impediu de seguir por outro caminho.

Para os futuros profissionais da área, Gabriel recomenda: não pense no glamour. “Raramente fica rico fazendo isso, e se não ficar, tudo bem, eu só preciso pagar minhas contas e realmente contar uma boa história”, afirma.

Paixão estampada nas lentes das câmeras

Segundo o diretor, a sensação de artistas renomados confiarem no trabalho dele é uma grande honra. Para Gabriel, diante de tantos profissionais capacitados que existem no mercado atualmente, ser escolhido para projetos que são de extrema importância para a carreira deles é como uma validação.

“Querendo ou não, a gente tem a missão de mostrar esses artistas, é por meio das nossas lentes que eles acabam sendo vistos. Então, é uma grande confiança”, destaca.

Ao ser questionado sobre um artista ou marca que ele ainda não trabalhou, mas gostaria de um dia poder colaborar, o curitibano conta que, por já estar vivendo um sonho, ele se sente realizado. “O que vem pra frente é só consequência, sabe?”.

E o futuro?

Sobre planos para 2026, o curitibano espera poder continuar contando histórias de uma maneira que toque as pessoas. O que mais motiva Gabriel a continuar no ramo é a oportunidade de conquistar a confiança por meio do seu olhar na hora de traduzir grandes momentos.

“Para mim, poder representar onde eu nasci, onde eu moro até hoje, é uma honra muito grande. Curitiba é uma cidade que tem um lado cultural muito forte. Então, mostrar que, sim, a gente que está aqui e pode levar para o mundo essa nossa identidade é uma satisfação muito grande”, relata.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉



