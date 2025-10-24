Hospital no Paraná constrói bunker para abrigar equipamento radioativo inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já imaginou a estrutura necessária para abrigar um equipamento radioativo? O hospital Santa Casa de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, está construindo um bunker para poder abrigar um acelerador linear de última geração que atua no tratamento contra o câncer.

Avaliado em US$ 2 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 12 milhões, o equipamento é considerado inédito na América do Sul. O local foi especialmente projetado para abrigar a estrutura, com paredes de até dois metros de espessura, capazes de conter a radiação emitida durante as sessões.

De acordo com o hospital, o aparelho representa um avanço significativo no tratamento da doença, ao permitir que doses de radiação sejam direcionadas com precisão ao tumor, preservando os tecidos saudáveis ao redor. A tecnologia conta com inteligência artificial e, entre os benefícios oferecidos por ela estão: maior eficiência, segurança e conforto aos pacientes.

O equipamento é considerado inédito na América do Sul. Foto: Divulgação

Centro de Radioterapia da Santa Casa

O espaço está sendo construído dentro de uma nova estrutura da Santa Casa, no terreno do antigo Hospital Evangélico. Ele será chamado de Centro de Radioterapia da Santa Casa.

De acordo com o hospital, a obra é viabilizada por meio de um convênio firmado com a Itaipu Binacional, que tem sido uma parceira na expansão e modernização dos serviços de saúde da região.

Com a chegada do novo acelerador linear e a criação do Centro de Radioterapia, a nova unidade terá capacidade para mais de sete mil consultas e mais de dois mil procedimentos por mês em pacientes de 28 cidades da região.