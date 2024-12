Curitiba vai ganhar novo parque alagável para enfrentar mudanças climáticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (17), às 11h, o prefeito Rafael Greca inaugura a primeira etapa da Reserva Hídrica do Futuro, um ambicioso projeto que une preservação ambiental e segurança hídrica para a capital paranaense. Localizada na Rua Nicola Pellanda, 9.535, no bairro Umbará, a área de aproximadamente 300 mil metros quadrados abrigará o Parque da Reserva Hídrica do Futuro.

O projeto, desenvolvido em parceria com o C40 (rede global de cidades contra o aquecimento global), surgiu como resposta à grave crise hídrica que atingiu Curitiba e região em 2020, levando ao racionamento de água devido à escassez de chuvas.

A Reserva Hídrica do Futuro tem como principal objetivo servir como alternativa emergencial para o abastecimento de água em períodos de seca, além de auxiliar na contenção de enchentes durante épocas de chuvas intensas. O conceito inovador de “parque alagável” permite que a área funcione simultaneamente como reserva de água e bacia de contenção.

A iniciativa faz parte do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), reforçando o compromisso da cidade com a luta contra as alterações climáticas. A Prefeitura investiu R$ 4,5 milhões na reforma e adaptação das instalações desta primeira etapa.

Serviço

Inauguração da primeira etapa da Reserva Hídrica do Futuro

Data: terça-feira, 17 de dezembro

Horário: 11h

Local: Rua Nicola Pellanda, nº 9.535, Umbará