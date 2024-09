Curitiba ‘vai ferver’ com temperaturas acima dos 30ºC nesta semana! Veja previsão

Três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que o tempo seco e quente vai predominar no Paraná neste domingo (08) e nos próximos dias. Começando hoje, um aviso de onda de calor segue em vigor até a próxima terça-feira (10).

De cor amarela, sinalizando perigo potencial, o alerta de onda de calor é válido para praticamente todo o estado, atingido regiões como Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Foz do Iguaçu e Guarapuava. Apenas o litoral do Paraná não está contemplado nesse aviso.

Durante a passagem da onda de calor, a temperatura fica 5ºC acima da média. Isso traz riscos leves para a saúde, de acordo com o Inmet.

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lizandro Jacóbsen afirma que durante a semana, municípios do noroeste e norte podem chegar aos 40ºC. A Região Metropolitana de Curitiba também pode passar dos 30ºC nos próximos dias.

Por exemplo, em Curitiba, a previsão do tempo do Simepar mostra que de segunda a sexta-feira a temperatura máxima será superior aos 30ºC, variando entre 31ºC e 33ºC.

Baixa umidade atinge Curitiba e cidades do Paraná

Cenário preocupante que está acontecendo desde agosto, a baixa umidade do ar continua em diversas regiões do Paraná. Um alerta de cor amarela de baixa umidade do Inmet possui o mesmo recorte do aviso da onda de calor. Ou seja, atinge Curitiba, Cascavel, Campo Mourão e outras cidades. Apenas o litoral fica fora desse cenário.

Esse aviso diz que a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. No entanto, são baixos os riscos de incêndios florestais.

Um pequeno território do Paraná também possui um alerta de baixa umidade de cor laranja, válido para este domingo (08). Esse aviso, que indica perigo, atinge o Norte Central, Noroeste e Norte Pioneiro.

Como aumentar a umidade do ar em casa

Embora o tempo esteja provocando a baixa umidade, existem alguns truques para aplicar em casa que ajudam a melhorar a sensação de tempo seco e aliviar o desconforto. Conforme o Simepar, o método mais eficaz é o umidificador, mas também é possível:

Colocar toalhas molhadas em cadeiras ou na cabeceira da cama: a medida que a água evapora, a umidade do ar aumenta naquele ambiente

Deixar um balde de água quente no quarto pode ajudar a umidificar o ar: o vapor da água quente se espalha pelo ambiente, aumentando a umidade;

Ter plantas dentro de casa pode ajudar a aumentar a umidade, pois elas liberam vapor d’água através da transpiração;

Tomar banho com a porta do banheiro aberta permite que o vapor se espalhe pela casa.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!