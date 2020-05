A primeira semana do mês de maio promete ser de frio intenso ao amanhecer em Curitiba e grande parte do Paraná. Segundo o Sistema de tecnológico Simepar, uma frente fria vai modificar o tempo, primeiramente com ocorrência de chuvas acompanhadas de rajadas de vento a partir de quarta-feira (6) em todo o Estado. Por isso, a dica é preparar aquela japona esperta para os próximos dias. Curitiba tem previsão de 6 graus na quinta-feira (7) e na região sul do Paraná há possibilidade de geada também nesta semana. O frio preocupa, pois estamos em meio a uma pandemia do novo coronavírus.

Se o frio vai ser intenso em Curitiba, na região Sul vai ser ainda maior. Na cidade de General Carneiro, por exemplo, uma das mais geladas do Paraná, pode gear na quinta e sexta-feira. Por lá os termômetros chegam aos 2 graus. Até em Londrina, no norte, o frio vai chegar. Segundo o Simepar, a previsão para a cidade é de oito graus na sexta-feira.

Vem chuva?

Para esta segunda-feira as temperaturas em Curitiba ficam entre os 11 e 24 graus. A tão esperada chuva, que pode amenizar os problemas causados pela grande estiagem, pode chegar apenas na quarta-feira.

Como fica no Litoral?

No litoral, as condições climáticas devem seguir as da capital e durante a semana, com uma queda brusca de temperatura. Na quinta-feira, previsão de 13 de mínima.