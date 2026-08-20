Curitiba terá novo vereador; veja quem é o substituto de político cassado

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) terá um novo vereador com a cassação de Lórens Nogueira (PP), ,nesta quinta-feira (20), pela prática de “rachadinha”. O suplente Luciano Carvalho (PP) informou que ainda não foi convocado oficialmente, mas que aceitará assumir a vaga.

A decisão tomada pelo plenário da Câmara sobre o mandato de Lórens é definitiva, sem possibilidade de recurso. Agora, as próximas etapas envolvem a formalização do registro da votação, notificação à Justiça Eleitoral e publicação de ato da Mesa Diretora decretando formalmente a perda do mandato do vereador, em Diário Oficial. A partir da publicação, a Casa tem prazo de cinco dias para convocar o suplente para assumir a cadeira.

Luciano Carvalho recebeu 3.877 votos para vereador nas eleições de 2024, que disputou sob o número 11111, e ficou como segundo suplente do partido. O primeiro, Mauro Bobato, assumiu a vaga de Toninho da Farmácia (União), que perdeu o mandato após a Justiça Eleitoral anular os votos recebidos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) no pleito. O Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR) reconheceu fraude à cota de gênero na chapa.

Carvalho tem 47 anos e se apresenta como formado em Gestão Pública, com pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Sociais e MBA em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Também mostra um histórico de enviar solicitações à Central 156, da Prefeitura. Segundo ele, já foram mais de 1.100 pedidos enviados, sobre assuntos como falta de médicos e remédios nas unidades de saúde, iluminação pública, falhas no asfaltamento e limpeza de galerias pluviais.

De acordo com seu material de campanha das eleições passadas, ele já atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e é presidente do Conselho de Saúde Local Unidade de Saúde Augusta, no CIC.

O último pleito não foi o primeiro em que ele tentou conquistar uma cadeira na Câmara Municipal: também participou das eleições municipais de 2020, em que terminou com 2.340 votos, e de 2026, em que recebeu 1.260 votos.