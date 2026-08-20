Frente fria volta ao Paraná neste final de semana, aponta Simepar

O tempo quente já tem hora para acabar no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria começou a avançar no estado a partir desta quinta-feira (20). As temperaturas devem se manter em queda até domingo (23), devido a uma massa de ar frio.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na manhã de hoje risco de chuvas no estado, entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm no dia. Além disso, os ventos intensos devem chegar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Ainda segundo o Simepar, as menores temperaturas serão registradas no cair da noite e não no amanhecer de algumas cidades. As máximas ficarão amenas em todas as regiões, mesmo com a frente fria.

Nesta sexta-feira (21) não há previsão de geadas, devido ao vento e temperaturas ligeiramente abaixo dos 10°C, de acordo com o Simepar. Já no fim de semana, existe o risco de geadas fracas em cidades da região Centro-Sul, que tem previsão para mínimas abaixo de 5°C.

No domingo, o litoral pode ver uma garoa ocasional. Nas outras regiões, o tempo permanece seco durante o fim de semana. Por fim, na segunda-feira, as temperaturas voltam a subir gradativamente e o tempo permanece seco no Paraná.