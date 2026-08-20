Inteligência Artificial

Paranaense leva menção honrosa na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 20/08/26 17h56
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Reconhecimento do talento paranaense. Foto: Reprodução / Instagram pessoal

Um paranaense fez parte da seleção do Brasil na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IOAI, na sigla em inglês). Rafael da Silva Pulcinelli, de 18 anos e egresso da rede estadual de educação, recebeu uma menção honrosa. A competição aconteceu entre os dias 2 e 8 de agosto, no Cazaquistão.

Ele é natural de Santa Amélia, norte pioneiro do Paraná. Em 2025, quando completou o ensino médio, se destacou na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), que garantiu a vaga para representar o Brasil na IOAI.

O Brasil ainda conquistou uma medalha de prata, duas de bronze e o primeiro lugar na prova de AI-Native Robotics, em equipe.

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