Paranaense leva menção honrosa na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial

Um paranaense fez parte da seleção do Brasil na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IOAI, na sigla em inglês). Rafael da Silva Pulcinelli, de 18 anos e egresso da rede estadual de educação, recebeu uma menção honrosa. A competição aconteceu entre os dias 2 e 8 de agosto, no Cazaquistão.

Ele é natural de Santa Amélia, norte pioneiro do Paraná. Em 2025, quando completou o ensino médio, se destacou na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), que garantiu a vaga para representar o Brasil na IOAI.

O Brasil ainda conquistou uma medalha de prata, duas de bronze e o primeiro lugar na prova de AI-Native Robotics, em equipe.