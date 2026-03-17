Curitiba terá novo ambulatório com 19 áreas médicas na região sul

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Curitiba terá um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Com investimento de R$ 22,5 milhões, sendo R$ 20 milhões do estado e R$ 2,5 milhões do município, a unidade será construída no espaço externo do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, no bairro Pinheirinho.

O projeto prevê a construção de 2.046,12 m² em dois pavimentos, com 22 consultórios e 19 especialidades médicas.

A nova estrutura visa fortalecer a Rede de Atenção à Saúde, reduzindo filas de espera e agilizando diagnósticos.

Novo Ambulatório em Curitiba prevê ampliação do atendimento especializado

A proposta inclui a reorganização da oferta de consultas médicas especializadas, incorporando novas especialidades e aumentando a capacidade em áreas já existentes. O atendimento será organizado em diferentes linhas de cuidado, como saúde materna, infantil, do idoso, condições crônicas e saúde mental.

Além das consultas médicas, haverá ampliação do atendimento multiprofissional, envolvendo assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

O projeto também prevê expansão dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com novos exames e aumento da capacidade de realização de procedimentos.