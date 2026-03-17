IPTU 2026 de Curitiba vence dia 20 com desconto de 10% para pagamento à vista

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 de Curitiba tem vencimento na próxima sexta-feira (20/3) para pagamento à vista, com desconto de 10%, e da primeira parcela. É possível parcelar o pagamento em até dez vezes, de março a dezembro, com vencimento todo dia 20. A emissão da guia está disponível pelo Curitiba App, pelo site da Prefeitura e pela página da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

O dia 20 de março também é o prazo limite para contestar o IPTU 2026. A impugnação do lançamento deve ser apresentada exclusivamente pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec). O IPTU incide em mais de 990 mil unidades tributárias na cidade.

Formas de pagamento e reajuste

O documento gerado pode ser pago nos bancos conveniados, caixas eletrônicos, internet banking, PIX ou débito automático. Para quem optar pelo débito automático, a primeira parcela será debitada no dia 27 de março, e as demais todo dia 20. Mais de 80% dos imóveis terão o IPTU reajustado apenas pela inflação de 4,46%, sem aumento real. O reajuste máximo será de 22,46%, exceto para casos em que o valor da correção seja inferior a R$ 290.

A Taxa de Coleta de Lixo (TCL) 2026 residencial varia de R$ 237,92 a R$ 523,42, dependendo da metragem e frequência de coleta. Para imóveis não residenciais, a taxa vai de R$ 406,66 a R$ 1.301,31. Cerca de 135 mil imóveis serão isentos do IPTU 2026, e outros 1.634 terão desconto com créditos do Nota Curitibana. A previsão de arrecadação do imposto para 2026 é de R$ 1,9 bilhão.