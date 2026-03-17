Programa Olhar que Transforma avaliará visão de 80 mil alunos em Curitiba

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A Prefeitura de Curitiba lançou nesta terça-feira (17/3) o programa Olhar que Transforma, que realizará avaliação oftalmológica de cerca de 80 mil estudantes das 188 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal. A iniciativa prevê um investimento de R$ 8 milhões e inclui a entrega gratuita de óculos para os alunos que necessitarem.

O programa é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Humano, Saúde e Educação. Cinco instituições de saúde parceiras – Hospital da Visão, Médicos de Olhos, Hospital Menino Deus, Hospital de Olhos do Paraná e Santa Casa – foram contratadas para realizar os exames nas escolas e fornecer os óculos em até 30 dias.

Impacto na educação e saúde infantil

A expectativa é que até 40% (32 mil) dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Prefeitura necessitem de óculos. As deficiências visuais mais comuns na infância, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e ambliopia, podem comprometer atividades como leitura, escrita e atenção, afetando o desempenho escolar.

O programa Olhar que Transforma começou simultaneamente em várias unidades de ensino da Prefeitura. O processo inicia com triagem e consulta médica, identificando os estudantes que precisam de óculos. As armações serão escolhidas de acordo com as características físicas e preferências de cada aluno.