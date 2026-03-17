Sessão na Câmara Municipal de Curitiba é suspensa por falta de vereadores

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A votação de projetos na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) precisou ser suspensa nesta terça-feira (17/03) devido à falta de vereadores no plenário. Dos 38 parlamentares que compõem a CMC, apenas 19 estavam no local em determinado momento da sessão.

O Regimento Interno da CMC exige a participação de pelo menos 20 vereadores nas discussões e votações. Portanto, com 19 representantes, o restante dos trabalhos desta terça foram adiados por falta de quórum.

As sessões acontecem na CMC nas segundas, terças e quartas-feiras, das 9 horas às 12 horas. Na abertura do dia, às 9h, estavam presentes 31 vereadores. Destes, 22 votaram e aprovaram dois projetos de lei que já estavam em segundo turno: criação de campanha permanente de combate à importunação sexual nos estádios e liberação de doações financeiras para o Programa Banco de Ração para Animais.

Por volta das 10h20, quando aconteceu a conferência de quórum para votação de um projeto de lei que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, foi constatada a ausência de 19 vereadores.

Representantes da Casa da Vó Toninha em plenário. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Conforme informações da CMC, o último registro de encerramento de sessão plenária por falta de quórum aconteceu em 2017, durante uma votação de subemendas ao projeto de lei que obrigava a instalação de fraldários em shoppings.

Lista de vereadores que não estavam na Câmara de Curitiba

Os 19 vereadores que não estavam presentes até o final da reunião desta terça são:

Andressa Bianchessi (União)

Beto Moraes (PSD)

Bruno Secco (Republicanos)

Eder Borges (PL)

Fernando Klinger (PL)

Guilherme Kilter (NOVO)

João Bettega (União)

João da 5 Irmãos (MDB)

Laís Leão (PDT)

Leonidas Dias (Pode)

Lórens Nogueira (PP)

Olimpio Araujo Junior (PL)

Renan Ceschin (Pode)

Rodrigo Marcial (NOVO)

Sargento Tania Guerreiro (Pode)

Sidnei Toaldo (PRD)

Toninho da Farmácia (PSD)

Bruno Rossi (Agir) – está de licença paternidade

Meri Martins (Republicanos) – estava em compromisso externo representando a Câmara

Vereadores que estavam presentes no plenário

Quando a conferência de quórum foi finalizada, por volta das 10h20, estavam presentes os seguintes vereadores:

Angelo Vanhoni (PT)

Camilla Gonda (PSB)

Carlise Kwiatkowski (PL)

Da Costa (Pode)

Delegada Tathiana Guzella (União)

Giorgia Prates – Mandata Preta (PT)

Hernani (Republicanos)

Indiara Barbosa (Novo)

Jasson Goulart (Republicanos)

Marcos Vieira (PDT)

Nori Seto (PP)

Pier Petruzziello (PP)

Professora Angela (PSOL)

Rafaela Lupion (PSD)

Serginho do Posto (PSD)

Tiago Zeglin (MDB)

Tico Kuzma (PSD)

Vanda de Assis (PT)

Zezinho Sabará (PSD)

O que acontecerá com os vereadores que não estavam em plenário?

Para a situação desta terça, o presidente da CMC, Tico Kuzma, disse que os vereadores que não estavam presentes deverão justificar a ausência via requerimento. A aceitação das justificativas dependerá de votação em plenário.

Kuzma também convocou uma reunião de líderes para debater a participação dos vereadores nas sessões ordinárias.

Com o encerramento da sessão, a votação do projeto que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, sediada no Capão Raso, passou para esta quarta-feira (18/03), assim como o restante da agenda do dia.