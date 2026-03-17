Sem quórum

Sessão na Câmara Municipal de Curitiba é suspensa por falta de vereadores

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 17/03/26 17h24
camara municipal de curitiba, cmc
Foto: Carlos Costa / CMC

A votação de projetos na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) precisou ser suspensa nesta terça-feira (17/03) devido à falta de vereadores no plenário. Dos 38 parlamentares que compõem a CMC, apenas 19 estavam no local em determinado momento da sessão.

O Regimento Interno da CMC exige a participação de pelo menos 20 vereadores nas discussões e votações. Portanto, com 19 representantes, o restante dos trabalhos desta terça foram adiados por falta de quórum.

As sessões acontecem na CMC nas segundas, terças e quartas-feiras, das 9 horas às 12 horas. Na abertura do dia, às 9h, estavam presentes 31 vereadores. Destes, 22 votaram e aprovaram dois projetos de lei que já estavam em segundo turno: criação de campanha permanente de combate à importunação sexual nos estádios e liberação de doações financeiras para o Programa Banco de Ração para Animais.

Por volta das 10h20, quando aconteceu a conferência de quórum para votação de um projeto de lei que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, foi constatada a ausência de 19 vereadores.

Representantes da Casa da Vó Toninha em plenário. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Conforme informações da CMC, o último registro de encerramento de sessão plenária por falta de quórum aconteceu em 2017, durante uma votação de subemendas ao projeto de lei que obrigava a instalação de fraldários em shoppings.

Lista de vereadores que não estavam na Câmara de Curitiba

Os 19 vereadores que não estavam presentes até o final da reunião desta terça são:

  • Andressa Bianchessi (União)
  • Beto Moraes (PSD)
  • Bruno Secco (Republicanos)
  • Eder Borges (PL)
  • Fernando Klinger (PL)
  • Guilherme Kilter (NOVO)
  • João Bettega (União)
  • João da 5 Irmãos (MDB)
  • Laís Leão (PDT)
  • Leonidas Dias (Pode)
  • Lórens Nogueira (PP)
  • Olimpio Araujo Junior (PL)
  • Renan Ceschin (Pode)
  • Rodrigo Marcial (NOVO)
  • Sargento Tania Guerreiro (Pode)
  • Sidnei Toaldo (PRD)
  • Toninho da Farmácia (PSD)
  • Bruno Rossi (Agir) – está de licença paternidade
  • Meri Martins (Republicanos) – estava em compromisso externo representando a Câmara
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Vereadores que estavam presentes no plenário

Quando a conferência de quórum foi finalizada, por volta das 10h20, estavam presentes os seguintes vereadores:

  • Angelo Vanhoni (PT)
  • Camilla Gonda (PSB)
  • Carlise Kwiatkowski (PL)
  • Da Costa (Pode)
  • Delegada Tathiana Guzella (União)
  • Giorgia Prates – Mandata Preta (PT)
  • Hernani (Republicanos)
  • Indiara Barbosa (Novo)
  • Jasson Goulart (Republicanos)
  • Marcos Vieira (PDT)
  • Nori Seto (PP)
  • Pier Petruzziello (PP)
  • Professora Angela (PSOL)
  • Rafaela Lupion (PSD)
  • Serginho do Posto (PSD)
  • Tiago Zeglin (MDB)
  • Tico Kuzma (PSD)
  • Vanda de Assis (PT)
  • Zezinho Sabará (PSD)

    O que acontecerá com os vereadores que não estavam em plenário?

    Para a situação desta terça, o presidente da CMC, Tico Kuzma, disse que os vereadores que não estavam presentes deverão justificar a ausência via requerimento. A aceitação das justificativas dependerá de votação em plenário.

    Kuzma também convocou uma reunião de líderes para debater a participação dos vereadores nas sessões ordinárias.

    Com o encerramento da sessão, a votação do projeto que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, sediada no Capão Raso, passou para esta quarta-feira (18/03), assim como o restante da agenda do dia.

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