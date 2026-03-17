Sessão na Câmara Municipal de Curitiba é suspensa por falta de vereadores

A votação de projetos na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) precisou ser suspensa nesta terça-feira (17/03) devido à falta de vereadores no plenário. Dos 38 parlamentares que compõem a CMC, apenas 19 estavam no local em determinado momento da sessão.
O Regimento Interno da CMC exige a participação de pelo menos 20 vereadores nas discussões e votações. Portanto, com 19 representantes, o restante dos trabalhos desta terça foram adiados por falta de quórum.
As sessões acontecem na CMC nas segundas, terças e quartas-feiras, das 9 horas às 12 horas. Na abertura do dia, às 9h, estavam presentes 31 vereadores. Destes, 22 votaram e aprovaram dois projetos de lei que já estavam em segundo turno: criação de campanha permanente de combate à importunação sexual nos estádios e liberação de doações financeiras para o Programa Banco de Ração para Animais.
Por volta das 10h20, quando aconteceu a conferência de quórum para votação de um projeto de lei que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, foi constatada a ausência de 19 vereadores.
Conforme informações da CMC, o último registro de encerramento de sessão plenária por falta de quórum aconteceu em 2017, durante uma votação de subemendas ao projeto de lei que obrigava a instalação de fraldários em shoppings.
Lista de vereadores que não estavam na Câmara de Curitiba
Os 19 vereadores que não estavam presentes até o final da reunião desta terça são:
- Andressa Bianchessi (União)
- Beto Moraes (PSD)
- Bruno Secco (Republicanos)
- Eder Borges (PL)
- Fernando Klinger (PL)
- Guilherme Kilter (NOVO)
- João Bettega (União)
- João da 5 Irmãos (MDB)
- Laís Leão (PDT)
- Leonidas Dias (Pode)
- Lórens Nogueira (PP)
- Olimpio Araujo Junior (PL)
- Renan Ceschin (Pode)
- Rodrigo Marcial (NOVO)
- Sargento Tania Guerreiro (Pode)
- Sidnei Toaldo (PRD)
- Toninho da Farmácia (PSD)
- Bruno Rossi (Agir) – está de licença paternidade
- Meri Martins (Republicanos) – estava em compromisso externo representando a Câmara
Vereadores que estavam presentes no plenário
Quando a conferência de quórum foi finalizada, por volta das 10h20, estavam presentes os seguintes vereadores:
- Angelo Vanhoni (PT)
- Camilla Gonda (PSB)
- Carlise Kwiatkowski (PL)
- Da Costa (Pode)
- Delegada Tathiana Guzella (União)
- Giorgia Prates – Mandata Preta (PT)
- Hernani (Republicanos)
- Indiara Barbosa (Novo)
- Jasson Goulart (Republicanos)
- Marcos Vieira (PDT)
- Nori Seto (PP)
- Pier Petruzziello (PP)
- Professora Angela (PSOL)
- Rafaela Lupion (PSD)
- Serginho do Posto (PSD)
- Tiago Zeglin (MDB)
- Tico Kuzma (PSD)
- Vanda de Assis (PT)
- Zezinho Sabará (PSD)
O que acontecerá com os vereadores que não estavam em plenário?
Para a situação desta terça, o presidente da CMC, Tico Kuzma, disse que os vereadores que não estavam presentes deverão justificar a ausência via requerimento. A aceitação das justificativas dependerá de votação em plenário.
Kuzma também convocou uma reunião de líderes para debater a participação dos vereadores nas sessões ordinárias.
Com o encerramento da sessão, a votação do projeto que reconhece como de Utilidade Pública a Sociedade Espiritualista e Instituição Religiosa de Umbanda Casa da Vó Toninha, sediada no Capão Raso, passou para esta quarta-feira (18/03), assim como o restante da agenda do dia.