O boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS) apontou, na tarde desta quinta-feira (30), mais quatro mortes e 40 novos casos de novo coronavírus na cidade, dados que representam o maior número de óbitos e de confirmações da doença em um único dia, desde os primeiros registros no dia 11 de março. Ao todo, já são 23 as mortes confirmadas por covid-19 na capital e 604 as pessoas infectadas. As novas vítimas fatais são uma mulher de 69 anos e três homens, com 77, 81 e 82 anos de idade. Todos eles, com histórico de outras doenças crônicas, como informa a SMS.

O total de pessoas que superam a doença também aumentou desde a divulgação do último boletim, elevando para 450 a soma dos pacientes recuperados na cidade. Ainda há em Curitiba outras 172 pessoas com suspeita da infecção e 1.333 casos já foram descartados.

Leitos de UTI

Conforme o boletim, Curitiba tem hoje 61 pacientes internados, 31 deles em unidades de terapia intensiva (UTI) e 12 em estado mais grave, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar. No total, a cidade conta com 237 leitos de UTI exclusivos para covid-19 reservados para uso. Até o momento foram ativados 167 deles. Destes, a taxa de ocupação no momento é de 29%.

Mais gente nas ruas

Com mais lojas e estabelecimentos comerciais reabertos desde o dia 17 de abril em Curitiba, o número de pessoas circulando pelas ruas da capital tem aumentado diariamente. Além disto, os feriados e fins de semana de tempo bom também têm levado mais gente para parques e outros locais públicos, situações que podem estar contribuindo com o aumento da propagação do novo coronavírus em Curitiba.

Durante a semana, o prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) deu bronca em quem desrespeitou as recomendações de manter o distanciamento social e fez churrascos, lotou parques ou foi a eventos como um festival de pipas, no último fim de semana. “Não estamos vivendo um período de férias ao sol, nem de lazer prolongado. Estamos vivendo uma prolongada estiagem e um tempo de pandemia. Estamos com grave dificuldade”, disse Greca.

Na transmissão do boletim, feita nesta quinta-feira (30) pelo Facebook, a secretária municipal da Saúde Márcia Huçulak, também demonstrou preocupação e reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa. “Não é porque tem leito de UTI, porque nossa taxa de ocupação varia na faixa de 40% a 50% nos leitos covid, que as pessoas podem sair. Se nós tivermos um pico como a gente observou de ontem para hoje, se continuar subindo 40 a 50 casos por dia, com quatro óbitos, nós teremos colapso do nosso sistema de saúde, nós teremos problema sim” disse Márcia.

Números da covid-19 em Curitiba

604 casos confirmados

23 óbitos por covid-19

450 pacientes liberados do isolamento

1.333 casos descartados

172 casos em investigação

Gráficos mostram o avanço da doença em Curitiba

Coronavírus no Paraná

Dados da Secretaria de Saúde do Paraná confirmam 60 novos casos de covid-19 e mais quatro óbitos nesta quinta-feira (30). Com essa atualização, o total do Paraná passa para 1407 casos e 86 falecimentos. No entanto, do total de pessoas com diagnóstico confirmado, 915 já foram liberadas do isolamento e são consideradas recuperadas.

Das quatro pessoas que morreram nas últimas 24 horas, três residiam em Curitiba – dois homens com idade de 80 e 77 anos e uma mulher de 87 anos. Um homem de 42 anos em faleceu em Foz do Iguaçu. A quarta morte confirmada em Curitiba nesta quinta-feira (30) não foi incluída neste boletim.

No estado, 131 municípios já registram casos confirmados. As novas 77 confirmações são de: Amaporã (1), Apucarana (1), Araucária (1), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Mourão (1), Cascavel (3), Cianorte (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (11), Fazenda Rio Grande (4), Foz do Iguaçu (3), Guarapuava (2), Guaratuba (1), Ivaí (1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (1), Maringá (1), Mirador (2), Morretes (1), Nova Londrina (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Isabel do Ivaí (1), São João do Caiuá (6), Telêmaco Borba (6), Três Barras do Paraná (1) e Umuarama (2).

Casos no Brasil