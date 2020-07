Curitiba tem nesta quinta-feira (23) 6.941 habitantes com o novo coronavírus em fase ativa, etapa em que podem transmitir a doença para outras pessoas. De acordo com informações atualizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta tarde, mais 640 casos e 18 novas mortes por covid-19 também foram confirmados na capital, o que fez com que Curitiba atingisse a soma de 15.704 infectados e 422 óbitos, contabilizados desde o dia 11 de março.

publicidade

LEIA MAIS – As sequelas depois do coronavírus; doença pode comprometer pulmão, rins e coração

“Quase 7 mil pessoas que estão na fase de transmissão do vírus, portanto, é importante que essas pessoas tomem ainda mais cuidados do que o habitual, evitando então, passar o vírus para os seus familiares e as pessoas com quem convivem”, ressaltou a médica infectologista da SMS, Marion Burger, durante a transmissão do informe diário.

LEIA TAMBÉM – Secretaria da Educação apresenta plano para volta às aulas no Paraná; veja detalhes

Segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira, 8.341 pessoas já venceram a doença e são consideradas recuperadas pelos médicos e pelas autoridades de saúde municipais. Outros 482 casos suspeitos são acompanhados e aguardam os resultados dos exames que detectam a contaminação com o vírus Sars-CoV-2.

publicidade

Vítimas da covid-19

Mais nove homens e nove mulheres, com idades entre 53 e 93 anos, morreram em Curitiba em decorrência das complicações caudadas pela covid-19. Deste novos falecimentos, 14 ocorreram nas últimas 48 horas e os quatro óbitos, que aguardavam o resultado dos exames, aconteceram entre os dias 8 e 15 de julho.

LEIA AINDA – Ministério Público recorre de decisão da Justiça, que negou lockdown no Paraná

Conforme a SMS, todos os pacientes que perderam suas vidas nos últimos dias receberam atendimento médico: 17 deles estavam internados quando faleceram e uma das vítimas morreu após dar entrada em estado grave em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo um dos óbitos que estava em investigação. Todas as 18 novas vítimas tinham fatores de risco e histórico de doenças crônicas.

Nos hospitais de Curitiba

A capital paranaense tem 92% dos leitos exclusivos de UTI para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados nesta quinta-feira. Estão ativados na cidade 335 leitos de UTIs na rede pública, que atendem pacientes com covid-19 ou com suspeita de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). De acordo com a prefeitura de Curitiba, deste total, 28 leitos do SUS estão disponíveis atualmente para os pacientes do novo coronavírus.

VIU ESSA? Campanha “O Amor Contagia” recebe doações de todo Estado

Entre os moradores de Curitiba que testaram positivo para covid-19, 562 estão internados hoje em hospitais públicos e particulares da cidade. Deste grupo, 235 ocupam leitos em UTIs.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, July 23, 2020

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…