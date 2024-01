Que o tempo em Curitiba sempre foi “virado”, isso não é novidade. Porém dessa vez até o Inmet entrou na onda. Curitiba está com dois alertas de tempestade simultâneos, segundo o instituto. Parte da cidade está em alerta amarelo de temporal, enquanto a outra metade está no alerta laranja de tempestade, o mais grave. Você está em qual deles? Vote na enquete abaixo!

Ambos os alertas têm vigor pelo menos durante a manhã desta sexta-feira (26). Segundo o Simepar Curitiba tem previsão de chuva e o acumulado pode chegar aos 3,9 milímetros. Nesta sexta feira a temperatura fica entre os 12ºC e 20ºC.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana tem mais chuva a caminho. Segundo o Simepar entre sábado e domingo pode chover um acumulado de 19,1 mm. E a temperatura não passa dos 23ºC

