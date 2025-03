Curitiba tem boom e mercado de imóveis usados começa o ano em alta

O mercado imobiliário iniciou 2025 com números positivos em Curitiba, superando as expectativas do setor. Em janeiro, a Venda de Usados Sobre Oferta (VUSO) de imóveis residenciais foi de 4,1%, aumento de 0,6 ponto porcentual (p.p) em relação a dezembro e de 0,5 p.p na comparação com o primeiro mês de 2024. Considerando um período ainda maior, a alta chegou a 0,7 p.p quando comparada às vendas realizadas em janeiro de 2023.

Os dados são do estudo recente divulgado pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sindicato da Habitação e Condomínio do Paraná (Secovi-PR), que também apontou o bom momento para a negociação de terrenos. Em janeiro, a Venda Sobre Oferta (VSO) do segmento foi de 1,8% e correspondeu ao melhor desempenho para o mês nos últimos três anos – em 2024, o índice foi 0,2 p.p menor e, em 2023, ficou 0,3 p.p abaixo do atual.

“O VUSO residencial em janeiro também superou o registrado em dezembro (3,5%), o que demonstra que o mercado segue aquecido, mesmo com o cenário econômico desafiador”, analisa Luciano Tomazini, presidente do Inpespar e vice-presidente de Economia e Estatística do Secovi-PR.

O crescimento de 2,9 p.p nas negociações efetivadas via financiamento bancário, que corresponderam a 60,1% do total, é um dos fatores que contribuíram para o resultado. Outro ponto que ganhou destaque foi a sequência do bairro Centro como líder nas negociações de imóveis usados (9,8%).

“O fechamento de negócios no Centro continua sendo um grande impulsionar para investidores e compradores que buscam apartamentos menores em uma localização prática e com infraestrutura completa”, acrescenta Josué Pedro de Souza, vice-presidente de Lançamentos e Comercialização Imobiliária do Secovi-PR.

A constatação é válida tanto para quem busca imóveis para moradia quanto para investidores, que têm nos apartamentos studio e de um dormitório seus principais pontos de interesse. Em janeiro, esses imóveis representaram 10,3% e 11,9% das negociações efetivadas respectivamente dentro de suas tipologias, o que correspondeu ao aumento de 8,7 p.p e de 5,4 p.p em relação a dezembro de 2024. “Esses são imóveis que apresentam boa performance de locação, especialmente para a moradia de jovens e estudantes, o que contribui para sua atratividade como investimento”, completa Ilso José Gonçalves, diretor do Secovi-PR.

Entre os bairros mais desejados por quem comprou um imóvel no primeiro mês do ano, o Centro manteve sua liderança com 9,8% das negociações. Em segundo lugar, o Portão foi a escolha de 9,3% dos compradores, seguido por Bigorrilho (5,7%), Água Verde e CIC (4,6% cada).

