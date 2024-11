Curitiba tem alertas para chuva intensa e ventos de até 100 km/h nesta quarta

Curitiba está em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira (20), feriado nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A previsão aponta para a mudança no tempo a partir do período da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são dois alertas para Curitiba e região. O aviso de cor laranja, de grau de severidade classificado como “perigo”, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta inicia às 12h de quarta e segue até às 20h.

O outro alerta é de cor amarela, ou seja, de perigo potencial. A imagem de satélite sinaliza que grande parte do Paraná está incluída nesse aviso, que prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta inicia às 12h de quarta e segue até às 23h59.

E na quinta-feira?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quinta-feira (21) no Paraná deve ter altas taxas de calor e umidade, permanecendo a previsão de chuvas, que podem ocorrer a qualquer hora do dia. Em Curitiba, a máxima não deve passar dos 20°C.