De olho no tempo!

Um alerta amarelo publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica perigo potencial de chuvas intensas neste domingo (14) em algumas áreas do Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana e o litoral. O aviso é válido até às 23h59.

Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e existe possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta abrange Curitiba e região, litoral do estado, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense e Norte Pioneiro Paranaense. Além do Paraná, o aviso também é válido para partes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Como se proteger durante temporais

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Até quando vai chover em Curitiba?

Após dias marcados por pancadas de chuva, a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica uma trégua na chuvarada em Curitiba nos próximos dias.

Na segunda-feira (15) o tempo segue instável e com possibilidade de chuva. As temperaturas mais baixas também continuam. A máxima prevista é de 13ºC e a mínima de 10ºC.

Já a partir de terça-feira (16) e durante o resto da semana, a previsão não indica chuva na capital paranaense.

