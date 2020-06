Curitiba tem 98 novos casos confirmados de covid-19 e mais seis mortes, segundo boletim do coronavírus deste sábado (27). Ao todo, desde o primeiro caso confirmado, em 11 março passado, já são 133 mortos pela doença em Curitiba, 4.199 casos positivos e 2.377 pessoas recuperadas. No Paraná, o boletim deste sábado trouxe o maior número de casos desde o início da pandemia: 1.135.

Segundo a prefeitura de Curitiba, as seis novas vítimas são um homem de 59 anos e cinco mulheres entre 59 e 98 anos de idade. Todas tinham doenças crônicas e estavam internadas em diferentes hospitais de Curitiba. Outros 513 casos estão sendo investigados e aguardam confirmação de resultados.

Ocupação de leitos

Neste sábado a ocupação de leitos de UTIs exclusivos para tratamento de coronavírus em Curitiba é de 82%. Segundo o prefeito Rafael Greca (PMN), apesar do avanço da doença na cidade, Curitiba não vive uma situação de colapso.

A situação da covid-19 tem mudado nos últimos dez dias. Segundo a prefeitura de Curitiba, o coronavírus cresce em bairros periféricos da cidade, mas as mortes acontecem mais na região central.

Situação no Paraná

Em âmbito estadual, a situação do coronavírus registrou o maior número de casos em um só dia no boletim deste sábado. São mais 1.135 diagnósticos de coronavírus de residentes no Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, é o maior número de casos confirmados em um só dia desde o início do monitoramento. Ao todo são 19.598 casos da doença no Paraná, 562 óbitos, 11 destes confirmados hoje.

