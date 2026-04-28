Com tempo nublado e chuvoso, Curitiba tem a tarde mais fria de 2026

Curitiba registrou, nesta terça-feira (28/04), a sua temperatura máxima mais baixa de 2026. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros na capital paranaense não ultrapassaram os 17,1ºC, marca recorde para a cidade neste ano.

Apesar de uma tarde chuvosa e nublada na capital, dados do Simepar indicam que as máximas mais baixas do dia no Paraná foram registradas em duas cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC):

Lapa: máxima de 15,6ºC

máxima de 15,6ºC Fazenda Rio Grande: máxima de 15,9ºC

Manhã gelada e recordes no interior do Paraná

O declínio das temperaturas foi sentido na maior parte do Paraná desde as primeiras horas do dia. Ao menos 20 municípios paranaenses registraram as menores marcas de 2026 nesta manhã, consolidando a chegada de uma massa de ar frio mais intensa.

A menor temperatura mínima do estado foi registrada em General Carneiro, com 2,5ºC, seguida por Palmas, que marcou 3,9ºC. Em Curitiba, a mínima durante a manhã foi de 14,7ºC.

As regiões Sul e Sudoeste concentraram as maiores baixas, com diversas cidades amanhecendo com termômetros abaixo dos 10ºC.